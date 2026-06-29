© Foto: Giorgio Trovato - UnsplashViele Investoren sind bereits bis zum Anschlag investiert. Für hohe Cashflows im Depot sorgt Monatszahler EPR Properties - Ausbruchschance jetzt inklusive! Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche - EPR Properties In wenigen Wochen jährt sich das Tief des Bärenmarktes 2021/2022 zum vierten Mal. Diesem Umstand dürften Anlegerinnen und Anlegern jedoch kaum Aufmerksamkeit schenken, denn seither läuft angetrieben von den Entwicklungen rund um Künstliche Intelligenz ein starker Bullenmarkt. Und aus dem wollen Investoren so viel Kapital schlagen wie nur irgendwie möglich. Die Folge: Viele Wetten auf aussichtsreiche Technologiewerte sind inzwischen hoch gehebelt, während die …
Enthaltene Werte: US26884U1097Den vollständigen Artikel lesen
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