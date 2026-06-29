Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. ("Biocytogen", SSE: 688796; HKEX: 02315) hat heute bekannt gegeben, dass das Gericht für geistiges Eigentum in Shanghai ein erstinstanzliches Zivilurteil gefällt hat. Das Gericht entschied, dass keine Verletzung der vom Kläger, Harbour Antibodies BV ("Harbour"), geltend gemachten Patentrechte durch Biocytogen vorliegt, und verurteilte den Kläger zur Übernahme der Prozesskosten.

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Court Clears Biocytogen's RenNano in Landmark Patent Dispute Against Harbour

Das Urteil ist ein wichtiger Erfolg in erster Instanz in diesem Rechtsstreit und bestätigt erneut die unabhängige Innovationskraft sowie die Einhaltung der Rechte an geistigem Eigentum bei den Kerntechnologieplattformen von Biocytogen. Zudem sorgt es für mehr Klarheit für bestehende und potenzielle Partner, die die RenNano-Plattform evaluieren, und stärkt das Vertrauen in die Technologieplattformen sowie die langfristigen Innovationsfähigkeiten des Unternehmens.

Die Klage wurde von Harbour in Zusammenhang mit einem chinesischen Erfindungspatent (Patent-Nr. ZL201210057668.0) eingereicht, für das Harbour eine Exklusivlizenz besitzt. Harbour hatte vorgebracht, dass die RenNano-Plattform von Biocytogen sowie bestimmte Antikörperprodukte, die unter Verwendung dieser Plattform entwickelt wurden, die von Harbour geltend gemachten chinesischen Patentrechte verletzten.

Biocytogen engagiert sich seit seiner Gründung für die Förderung innovativer Wirkstoffforschung mithilfe eigener Technologien. Das Unternehmen hat weltweit wettbewerbsfähige Technologieplattformen aufgebaut, die von Genom-Editierung über zielgerichtete humanisierte Tiermodelle bis hin zur Entwicklung vollhumaner Antikörper reichen und seine präklinischen Produkte und Dienstleistungen ebenso unterstützen wie seine Aktivitäten in der Wirkstoffentwicklung.

Die RenNano-Plattform ist ein zentraler Bestandteil der Kompetenzen von Biocytogen im Bereich der Antikörperforschung und wird auch weiterhin globale Kooperationen sowie die Erforschung von VHH-Therapeutika der nächsten Generation unterstützen.

Biocytogen vertritt die Auffassung, dass der Schutz geistigen Eigentums entscheidend für die Förderung von Innovationen in der biopharmazeutischen Industrie ist. Das Unternehmen legt großen Wert auf den Aufbau, den Schutz und die regelkonforme Verwaltung geistigen Eigentums und respektiert dabei die legitimen Rechte Dritter an geistigem Eigentum.

Dieses positive Urteil in erster Instanz unterstreicht einmal mehr die Originalität und Unabhängigkeit der firmeneigenen Technologien von Biocytogen und stärkt das weltweite Vertrauen in die Technologieplattformen sowie die Forschungs- und Entwicklungskapazitäten des Unternehmens.

Biocytogen wird auch in Zukunft eigenständige Innovationen vorantreiben, seine Forschungs- und Entwicklungskapazitäten ausbauen, seine Technologieplattformen weiterentwickeln und für Partner weltweit einen größeren Mehrwert schaffen.

Über Biocytogen

Biocytogen (SSE: 688796; HKEX: 02315) ist ein globales Biotechnologieunternehmen, das die Forschung und Entwicklung neuartiger antikörperbasierter Medikamente mithilfe innovativer Technologien vorantreibt. Auf der Grundlage der Genom-Editierung hat Biocytogen eine Dual-Engine-Plattform etabliert, die eine vollständig humane Antikörperbibliothek mit einem breit gefächerten Portfolio zielgerichteter humanisierter Mausmodelle kombiniert und einen systematischen Ansatz zur Beschleunigung der globalen Arzneimittelforschung und -entwicklung ermöglicht.

Biocytogen hat seine proprietären RenMice-Plattformen (RenMab /RenLite/RenNano/RenTCR/RenTCR mimic) unabhängig entwickelt. Diese ermöglichen die Entdeckung vollständig humaner monoklonaler, bispezifischer und multispezifischer Antikörper sowie bispezifischer Antikörper-Wirkstoff-Konjugate, humanisierter VHH-Antikörper (hu-VHH) und TCR-mimic-Antikörper. Darüber hinaus hat Biocytogen mit RenSuper Biologics eine Untermarke etabliert, um globale Partnerschaften für eine sofort nutzbare Bibliothek mit >1.000.000 vollständig humaner Antikörpersequenzen für mehr als 1.000 Targets im Rahmen weltweiter Kooperationen zu erschließen. Bis zum 31. Dezember 2025 wurden weltweit mehr als 350 Entwicklungs-/Lizenzierungs-/Übertragungsvereinbarungen für therapeutische Antikörper und mehrere klinische Wirkstoffe geschlossen, darunter wichtige Partnerschaften mit führenden multinationalen Pharmaunternehmen (MNCs). Biocytogen ist Vorreiter bei der Entwicklung von humanisierten Knock-in-Modellen für die präklinische Forschung und bietet derzeit unter seiner Untermarke BioMice mehrere tausend einsatzbereite Tier- und Zellmodelle sowie präklinische Pharmakologie- und Dienstleistungen für die Genom-Editierung für Kunden weltweit an. Biocytogen hat seinen Hauptsitz in Peking und verfügt über Niederlassungen in China (Haimen, Jiangsu, Shanghai), den USA (Boston, San Francisco, San Diego) und Deutschland (Heidelberg). Weitere Informationen unter https://biocytogen.com.

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