New York - Die US-Börsen haben am Montag zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 52.182 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,6 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.440 Punkten 1,2 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 29.775 Punkten 2,3 Prozent im Plus.



Hoffnung schöpften die Anleger an der Wall Street wohl vor allem aus den jüngsten Signalen Washingtons hinsichtlich einer Deeskalation im Iran-Krieg. Am Wochenende hatte es wieder neuerliche Angriffe gegeben. Nun stellten US-Vertreter zeitnah neue Gespräche in Aussicht. Aus Teheran kamen allerdings eher zurückhaltende Reaktionen.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagabend stärker: Ein Euro kostete 1,1425 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8753 Euro zu haben.



Der Goldpreis ließ deutlich nach, am Abend wurden für eine Feinunze 4.015 US-Dollar gezahlt (-1,8 Prozent). Das entspricht einem Preis von 112,99 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 72,78 US-Dollar, das waren 79 Cent oder 1,1 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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