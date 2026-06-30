Kritische Metalle...: Blue Moon: Germanium-Hammer aus den USA - beginnt jetzt die Neubewertung?

Anzeige / Werbung

Blue Moon meldet aüergewöhnliche Germanium-, Gallium- und Kupferwerte aus 'Apex'. Zusammen mit 'Nussir', 'Springer' und weiteren Brownfield-Projekten entsteht eine der spannendsten kritische-Metalle-Storys Nordamerikas.

Anzeige - Marketingkommunikation! Ersteller: Spekulanten Insider - Autor: Jörg Schulte - Der Autor hält Anteile an Blue Moon Metals Inc. - Für die Erstellung und Verbreitung dieser spezifischen Veröffentlichung wird keine Vergütung gezahlt. Erstveröffentlichung: 30. Juni 2026, 0:22 Uhr Europe/Berlin.

Blue Moon: Germanium-Hammer aus den USA - beginnt jetzt die Neubewertung?

Bei Blue Moon Metals Inc. (WKN: A413T9) verdichten sich die Hinweise, dass der Markt das Unternehmen künftig möglicherweise nicht mehr nur als klassischen Rohstoffentwickler bewerten sollte. Denn mit der Meldung zu "Apex' rückt plötzlich ein Projekt ins Zentrum, das in einem strategisch hochsensiblen Markt eine Sonderrolle einnehmen könnte: Germanium und Gallium aus den USA.

Quelle: Blue Moon Metals

Und genaühier wird es spannend. Blue Moon (WKN: A413T9) meldete für eine erste 100 kg-Massenprobe aus der ehemals produzierenden "Apex'-Mine in Utah Analysewerte von 0,180% Germanium, 0,0273% Gallium und 1,96% Kupfer. Bei den vom Unternehmen genannten Spotpreisen von 10.500,- USD/kg Germanium, 2.650,- USD/kg Gallium und rund 6,- USD/Pfund Kupfer ergibt sich laut Blue Moon (WKN: A413T9) ein rechnerischer In-sitüWert von etwa 18.000,- USD je US-short ton Erz. Umgerechnet auf eine metrische Tonne entspricht dies überschlägig rund 19.900,- USD je Tonne - jeweils vor Gewinnungsraten, Abzügen, Aufbereitungskosten, Transport, Abnehmerkonditionen und Abbauwürdigkeit.

Eigene Darstellung

Das ist eine Zahl, die in der Rohstoffwelt aufhorchen lässt. Denn hier geht es nicht um ein niedriggradiges Massenprojekt, bei dem Millionen Tonnen bewegt werden müssen, um geringe Margen züerzielen. "Apex' steht für eine ganz andere Logik: kleines Volumen, sehr hoher Wert je Tonne, strategisch kritische Metalle und mögliche direkte Abnehmerrelevanz.

"Apex': Aus einer Ergänzung könnte ein Neubewertungsfaktor werden!

Besonders interessant ist nicht nur der Gehalt der Probe, sondern die mögliche Kommerzialisierungsrichtung. Blue Moon (WKN: A413T9) prüft nach eigenen Angaben den Verkauf von "Direct-Shipping-Ore' - also hochgradigem Erz, das potenziell ohne komplexe eigene Aufbereitungsanlage an Abnehmer geliefert werden könnte. Das Unternehmen berichtet zudem von hohen Interesse mehrerer gröer Abnehmer und Hersteller von Germaniumprodukten.Gleichzeitig laufen Genehmigungsarbeiten für ein Kleinbergbauverfahren in Utah, dessen Abschluss Blue Moon (WKN: A413T9) für das zweite Quartal 2027 anstrebt. Ein möglicher "DSO'-Abbau wird für das dritte Quartal 2027 in Aussicht gestellt.

Für Anleger ist genaüdas der Kern der gestrigen Meldung: "Apex' könnte Blue Moon (WKN: A413T9) eine zweite, sehr wertvolle Entwicklungsschiene eröffnen - neben den bereits fortgeschrittenen Projekten "Nussir' und "Springer'. Noch ist daraus keine gesicherte Produktion abzuleiten. Aber sollte Blue Moon (WKN: A413T9) die Metallurgie, Genehmigung, Abnehmerstruktur und Kontinuität der hochgradigen Mineralisierung bestätigen, wäre "Apex'deutlich mehr als nur ein weiteres Projekt im Portfolio.

Die historische Schätzung für "Apex' nennt 1,0 Mio. Tonnen mit 0,087% Germanium, 0,033% Gallium, 1,8% Kupfer und 41 g/t Silber. Diese Schätzung ist ausdrücklich nicht als aktuelle Mineralressource oder Mineralreserve gemäß NI 43-101 zu verstehen. Blue Moon (WKN: A413T9) behandelt sie selbst nicht als aktuelle Ressource oder Reserve. Dennoch dient sie als Hinweis auf das mögliche Größen- und Gehaltspotenzial der Lagerstätte.

Warum ein höheres Bewertungsniveaüplötzlich besser erklärbar wird!

Der Markt bewertet Blue Moon (WKN: A413T9) bereits mit einem gewissen Vorschuss. Das ist angesichts der Projektfülle nachvollziehbar. Doch die neue "Apex'-Meldung liefert ein weiteres Argument, warum ein höheres Bewertungsniveau fundamental besser erklärbar werden könnte.

Rechnet man konservativ nicht mit der neuen Probe, sondern mit der historischen Germanium-Schätzung von 0,087% Ge, dann entspricht das rund 0,87 kg Germanium pröTonne Erz. Allein dieser Germaniumanteil hätte bei den in der Meldung genannten Preisen einen theoretischen Metallwert von mehr als 9.000,-USD je Tonne. Gallium, Kupfer und Silber kämen zusätzlich hinzu.

Selbst wenn davon nach Gewinnungsraten, Payability, Abnehmerabschlägen, Abbaukosten, Royalties, Logistik und Steuern nur ein kleinerer Teil wirtschaftlich bei Blue Moon (WKN: A413T9) ankommen sollte, wäre "Apex' potenziell ein Projekt mit ungewöhnlich hoher Wertdichte. Genau solche Projekte können vom Markt anders bewertet werden als klassische Explorationsprojekte, weil sie nicht allein von grövolumiger Ressourcenausweitung leben, sondern von Spezialmetallen, strategischer Versorgungssicherheit und möglicher früher Kommerzialisierung.

Diese Rechnung ist keine Wirtschaftlichkeitsstudie und kein Kursziel. Sie zeigt lediglich, warum "Apex' - bei erfolgreicher Bestätigung - einen erheblichen zusätzlichen Wertbeitrag leisten könnte.

"Nussir': Der greifbare Produktionsanker!

Während "Apex' die Fantasie liefert, ist "Nussir' in Norwegen der operative Anker der Blue Moon (WKN: A413T9)-Story. Blue Moon (WKN: A413T9) traf im April 2026 die finale Investitionsentscheidung für den Bau des "Nussir'-Projekts. Die Machbarkeitsstudie sieht eine Minenlaufzeit von 13 Jahren, eine geplante Untertagemine mit Aufbereitungsanlage von nominal 6.000 Tonnen pröTag und einen Produktionsstart ab dem dritten Quartal 2027 vor.

Eigene Darstellung

Die "Nussir'-Machbarkeitsstudie weist nach Unternehmensangaben einen durchschnittlichen jährlichen freien Cashflow von 77 Mio. USD im Konsenspreis-Szenariöaus. Bei Spotpreisen vom 4. März 2026 lag diese Kennzahl laut Unternehmen bei rund 125 Mio. USD. Die "gemessenen und angezeigten'-Ressourcen werden mit 28,72 Mio. Tonnen bei 1,20% Kupferäquivalent, die wahrscheinlichen und nachgewiesenen Reserven mit 24,98 Mio. Tonnen bei 0,99% Kupferäquivalent angegeben.

Auch die jüngsten Bau- und Genehmigungsfortschritte sind beachtlich. Blue Moon (WKN: A413T9) meldete am 24. Juni 2026 den EPC-Vertrag für die "Nussir'-Aufbereitungsanlage, die Genehmigung des Abfallmanagementplans, eine aktualisierte Einleitungsgenehmigung sowie die Genehmigung des aktualisierten Betriebsplans durch die norwegische Bergbaudirektion. Zudem überschritt die untertägige Entwicklung Anfang Juni die Marke von 2.000 m.

Das ist entscheidend: Blue Moon (WKN: A413T9) ist nicht mehr nur eine Rohstofffantasie. Das Unternehmen bewegt sich mit "Nussir' sichtbar in Richtung Bau, Entwicklung und möglicher Produktion.

"Springer': Wolfram als zweite strategische US-Schiene!

Neben "Apex' besitzt Blue Moon (WKN: A413T9) mit dem "Springer'-Wolfram-Molybdän-Projekt in Nevada einen weiteren kritischen Rohstoffbaustein in den USA. Das Unternehmen hatte im April 2026 angekündigt, Planungsarbeiten für eine mögliche Wiederaufnahme der Produktion am "Springer'-Minen- und Mühlenkomplex einzuleiten. Die "Springer'-Übernahme wurde bereits im Februar 2026 abgeschlossen.

Das Timing könnte kaum besser sein. Wolfram gehört züden strategisch relevanten Metallen, die für Industrie, Verteidigung, Werkzeugtechnik und Hochleistungsanwendungen eine zentrale Rolle spielen. Damit besitzt Blue Moon (WKN: A413T9) neben Kupfer, Germanium und Galliumauch eine Wolfram-Option - und zwar nicht irgendwo, sondern in den USA.

Fünf Projekte, eine klare Rohstofflogik!

Blue Moon (WKN: A413T9) verfolgt inzwischen eine ungewöhnlich breite, aber thematisch sehr stringente Strategie: Das Unternehmen treibt fünf polymetallische Brownfield-Projekte voran - "Nussir' und "NSG' in Norwegen sowie "Blue Moon', "Springer' und "Apex' in den USA. Die Projekte verfügen nach Unternehmensangaben über vorhandene Infrastruktur wie Straßen,Stromversorgung oder historische Anlagen. Züden Gröaktionären zählen unter anderem Teck Resources, von Oaktree Capital Management verwaltete Fonds, Hartree Partners, Wheaton Precious Metals, Altius Minerals, Baker Steel Resources Trust, LNS und Monial.

Eigene Darstellung

Wichtig: Blue Moon (WKN: A413T9) ist keine Ein-Projekt-Wette. "Apex' kann eine spektakuläre Germanium-Gallium-Option liefern. "Nussir' kann der erste operative Cashflow-Anker werden. "Springer' bringt Wolfram-Fantasie. Das Blue Moon-Projekt in den USA und "NSG' in Norwegen ergänzen die Pipeline um weitere polymetallische Entwicklungsoptionen.

Gerade diese Kombination macht die Aktie so spannend: Blue Moon (WKN: A413T9) verbindet kritische Metalle, Brownfield-Infrastruktur, mehrere Jurisdiktionen, starke Gröaktionäre undpotenzielle Produktionsnähe.

Der Markt sollte Blue Moon neüeinordnen!

Rohstoffaktien werden häufig in Schubladen gesteckt: Explorer, Entwickler, Produzent. Blue Moon (WKN: A413T9) passt zunehmend nicht mehr sauber in nur eine dieser Kategorien. Das Unternehmen besitzt Explorationspotenzial, Entwicklungsprojekte, Brownfield-Anlagen, eine finale Investitionsentscheidung bei "Nussir', mögliche Produktionsoptionen bei "Springer' undnun eine hochgradige Germanium-Gallium-Fantasie bei "Apex'.

Genau darin liegt die Neubewertungschance. Sollte Blue Moon (WKN: A413T9) in den kommenden Monaten weitere "Apex'-Proben, metallurgische Ergebnisse, konkrete DSO-Fortschritte, Abnehmervereinbarungen oder Genehmigungsfortschritte liefern, könnte der Markt beginnen, "Apex' als eigenständigen Werttreiber stärker einzupreisen. Gleichzeitig reduziert"Nussir' mit seinem fortgeschrittenen Entwicklungsstatus das Risiko, dass Blue Moon (WKN: A413T9) ausschließlich von einer spekulativen Spezialmetall-Story lebt.

Fazit: Eine der spannendsten kritische-Metalle-Storys im Junior-Sektor!

Blue Moon Metals (WKN: A413T9) hat mit der heutigen "Apex'-Meldung ein weit sichtbaresAusrufezeichen gesetzt. Die gemeldeten Germanium-, Gallium- und Kupferwerte sindaüergewöhnlich, der theoretische Metallwert je Tonne ist beeindruckend und die mögliche DSO-Schiene könnte - bei erfolgreicher Umsetzung - einen deutlich schnelleren Kommerzialisierungspfad eröffnen als bei klassischen Minenentwicklungen.

Für risikobewusste Anleger ergibt sich ein klares Bild: Blue Moon (WKN: A413T9) ist heute deutlich mehr als nur eine weitere Explorationsaktie. Das Unternehmen kombiniert ein fortgeschrittenes Kupfer-Silber-Gold-Projekt in Norwegen, eine Wolfram-Option in Nevada, eine strategisch hochinteressante Germanium-Gallium-Kupfer-Chance in Utah und weitere polymetallische Brownfield-Projekte. Sollte Blue Moon (WKN: A413T9) diese Projektkette weitererfolgreich de-risken, sollte ein höheres Bewertungsniveau nicht nur Fantasie sein, sondernzunehmend fundamental erklärbar werden.

Viele Grüße

Ihr Team von Spekulanten Insider

Anzeige - Marketingkommunikation.Dieser Beitrag wurde von Spekulanten Insider veröffentlicht und von Jörg Schulte erstellt. Der Beitrag dient ausschließlich Informations-, Werbe- und Marketingzwecken und stellt keine Finanzanalyse, keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren und kein Angebot zum Erwerb von Finanzinstrumenten dar. Eine individuelle Beratung durch eine hierfür zugelassene Stelle wird ausdrücklich nicht ersetzt.

Autor / Interessenkonflikte

Autor: Jörg Schulte.Der Autor hält zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Veröffentlichung Anteile/Aktien an Blue Moon Metals Inc. Damit besteht ein wesentlicher Interessenkonflikt, da der Autor unmittelbar von einer positiven Kursentwicklung der Blue-Moon-Metals-Aktie profitieren kann. Leser sollten diesen Umstand bei der Einordnung der Aussagen dieses Beitrags besonders berücksichtigen.

Für die Erstellung und Verbreitung dieser spezifischen Veröffentlichung wird keine Vergütung von Blue Moon Metals Inc., von mit Blue Moon Metals Inc. verbundenen Unternehmen, von deren Organen, Gröaktionären, Dienstleistern, Investor-Relations-Agenturen oder sonstigen Dritten gezahlt.

Unabhängig davon kann nicht ausgeschlossen werden, dass Spekulanten Insider, der Autor, verbundene Personen, Partner, Kunden oder sonstige nahestehende Personen Positionen in der Blue-Moon-Metals-Aktie oder in anderen in diesem Beitrag genannten Wertpapieren halten, künftig erwerben oder veräußern. Solche Transaktionen können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung erfolgen.

Keine unabhängige Finanzanalyse

Diese Veröffentlichung ist keine unabhängige, objektive Finanzanalyse im Sinne der kapitalmarktrechtlichen Vorschriften. Sie ist eine journalistisch-redaktionelle und werbliche Darstellung eines spekulativen Rohstoffunternehmens. Die Darstellung kann eine positive Grundtendenz aufweisen und ist nicht darauf ausgelegt, sämtliche negativen Aspekte, Risiken oder Gegenargumente vollständig abzubilden.

Auch wenn der Beitrag auf nach bestem Wissen ausgewerteten Quellen basiert, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsfehler, zeitliche Verzögerungen, unvollständige Informationen oder fehlerhafte Interpretationen nicht ausgeschlossen werden. Für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität und Angemessenheit der Inhalte wird keine Gewähr übernommen.

Quellen und Methodik

Dieser Beitrag basiert unter anderem auf öffentlich zugänglichen Unternehmensmeldungen, regulatorischen Veröffentlichungen, Börseninformationen, technischen Berichten, Präsentationen, Marktdaten, Rohstoffpreisen sowie eigenen Einschätzungen des Autors. Die verwendeten Angaben können sich jederzeit ändern.

Soweit im Beitrag hypothetische Bewertungsüberlegungen, SzenariöRechnungen, Metallwertberechnungen, In-sitüWerte, mögliche Projektwerte oder Zukunftsszenarien dargestellt werden, handelt es sich ausschließlich um modellhafte, unverbindliche Annahmen. Diese Berechnungen sind keine Wirtschaftlichkeitsstudie, kein Kursziel, keine Garantie, keine Prognose und keine belastbare Aussage über den tatsächlichen Unternehmenswert. Tatsächliche Ergebnisse können erheblich abweichen.

Besondere Hinweise züRohstoff-, Explorations- und Entwicklungsunternehmen

Blue Moon Metals Inc. ist ein spekulatives Rohstoffunternehmen. Investitionen in Rohstoff-, Explorations- und Entwicklungsunternehmen sind mit erheblichen Risiken verbunden. Dazüzählen insbesondere Explorationsrisiken, Ressourcen- und Reservenrisiken, technische Risiken, metallurgische Risiken, Genehmigungsrisiken, Umwelt- und Sozialrisiken, Finanzierungs- und Verwässerungsrisiken, Bau- und Inbetriebnahmerisiken, Rohstoffpreisrisiken, Wechselkursrisiken, politische und regulatorische Risiken, Liquiditätsrisiken sowie das Risiköeines vollständigen Kapitalverlustes.

Die im Beitrag genannten Projekte, darunter insbesondere "Apex', "Nussir', "Springer', "NSG' und das Blue-Moon-Projekt, können sich langsamer, teurer oder weniger erfolgreich entwickeln als erwartet. Genehmigungen, Finanzierungen, Abnahmevereinbarungen, technische Nachweise, Wirtschaftlichkeitsstudien, Produktionsentscheidungen oder geplante Produktionsstarts können sich verzögern, verändert werden oder ganz ausbleiben.

Hinweise zu "Apex', historischen Schätzungen und NI 43-101

Soweit im Beitrag Angaben zühistorischen Schätzungen, früheren Reserven/Ressourcen, Gehalten, Massenproben, Direct-Shipping-Ore-Möglichkeiten, potenziellen Produktionsszenarien oder möglichen Abnehmerinteressen auf dem "Apex'-Projekt gemacht werden, sind diese besonders vorsichtig züinterpretieren. Blue Moon weist selbst darauf hin, dass die historische Schätzung zu "Apex' derzeit nicht als aktuelle Mineralressource oder Mineralreserve gemäß NI 43-101behandelt wird und dass die entnommene Probe selektiver Natur ist und nicht zwingend repräsentativ für den durchschnittlichen Gehalt oder die gesamte Ausdehnung der Mineralisierung sein muss.

Kanadische Vorschriften wie NI 43-101 stellen besondere Anforderungen an die öffentliche Offenlegung wissenschaftlicher und technischer Informationen züMineralprojekten, einschließlich Angaben züqualifizierten Personen, technischen Berichten, historischen Schätzungen, Ressourcen, Reserven und Explorationsdaten. Leser sollten daher ausschließlich die offiziellen Unternehmensmeldungen, technischen Berichte und regulatorischen Einreichungen des Unternehmens als maßgebliche InformatiöNSG'rundlage heranziehen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieser Beitrag enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese betreffen unter anderem mögliche Projektfortschritte, Genehmigungen, metallurgische Ergebnisse, Abnehmerinteresse, DSO-Verkäufe, Rohstoffpreise, Produktionszeitpunkte, Cashflows, Bewertungsniveaus, Unternehmensentwicklung und mögliche Kursentwicklungen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen, Annahmen und Einschätzungen. Sie sind naturgemäß mit erheblichen Unsicherheiten verbunden. Tatsächliche Ereignisse, Entwicklungen und Ergebnisse können wesentlich von den dargestellten Erwartungen abweichen. Leser sollten sich daher nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Keine Gewähr, keine Haftung

Spekulanten Insider, der Autor und etwaige mitwirkende Personen übernehmen keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, Folgeschäden, Vermögensschäden oder sonstige Nachteile, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung der veröffentlichten Informationen entstehen. Dies gilt insbesondere für Anlageentscheidungen, die auf Grundlage dieses Beitrags getroffen werden.

Jede Anlageentscheidung erfolgt ausschließlich auf eigenes Risiködes Lesers. Vor einer Investition sollten Anleger die offiziellen Unternehmensunterlagen, Börsenmitteilungen, Risikohinweise, Finanzberichte, technischen Berichte sowie gegebenenfalls den Rat eines zugelassenen Anlage-, Steuer- oder Rechtsberaters prüfen.

Handelsplätze, Liquidität und Totalverlustrisiko

Aktien von Rohstoff- und Junior-Mining-Unternehmen können erheblichen Kursschwankungen unterliegen. Die Handelsliquidität kann eingeschränkt sein, insbesondere an Nebenbörsen oder bei kleineren Emittenten. Gröe Spreads, kurzfristige Kursbewegungen, Kapitalerhöhungen, Verwässerungen und starke Verluste bis hin zum Totalverlust sind möglich.

Zeitpunkt der Erstellung und Aktualisierung

Dieser Beitrag wurde auf Basis der zum Veröffentlichungszeitpunkt verfügbaren Informationen erstellt. Eine Aktualisierung ist nicht geschuldet. Neue Unternehmensmeldungen, Rohstoffpreisänderungen, regulatorische Entwicklungen, Marktbewegungen oder sonstige Ereignisse können die Einschätzung jederzeit verändern.

Enthaltene Werte: XD0002747XXX,XD0002746XXX,CA09570Q5095,XC0009656XXX