Robotaxis rücken vom Zukunftsversprechen in die Marktmodelle der Investmentbanken. Goldman Sachs Research erwartet für den globalen Robotaxi-Markt bis 2035 ein Volumen von rund 415 Milliarden US-Dollar - getragen von sinkenden Kosten, besseren Sicherheitsdaten und wachsender Nachfrage in den USA, China und neuen internationalen Märkten. Die eigentliche Brisanz liegt nicht nur in der Umsatzprognose, sondern in der Kostenkurve. Wenn autonome Flottenbetreiber ihre Kosten pro Meile tatsächlich unter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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