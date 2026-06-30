Die deutschen Aktienmärkte haben in der vergangenen Woche den Rückwärtsgang eingelegt. Belastet wurden die Notierungen dabei vor allem durch weltweit hohe Kursverluste bei KI- und High-Tech-Werten. Wir stellen den Marktkommentar von Gettex vor… Ulrich Kirstein, gettex Rückblick: Rückwärtsgang wegen KI-Aktien Händler verwiesen in diesem Zusammenhang darauf, dass die hohen Bewertungen von KI-Aktien sowie die Angst vor einer Knappheit bei Speicherchips für Verunsicherung sorgten. Die Anleger würden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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