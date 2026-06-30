Die neue Weltraumwirtschaft ist längst mehr als Raketenromantik. Satelliten werden zur Infrastruktur für Kommunikation, Navigation, Geodaten, Verteidigung, Logistik und Cloud-Anwendungen - und damit zu einem investierbaren Technologiethema mit breiter industrieller Basis. Wir stellen die Analyse von Vontobel vor. Hier geht's zum passenden Partizipationszertifikat. Immer mehr wirtschaftliche Schlüsseltrends entstehen heute außerhalb der klassischen Industriestrukturen und die Nutzung orbitaler Infrastruktur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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