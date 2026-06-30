Datum der Anmeldung:
26.06.2026
Aktenzeichen:
B11-69/26
Unternehmen:
Dutech Holdings Limited, Singapur (SGP); mittelbarer Anteils- und Kontrollerwerb sämtlicher Aktivitäten der ACCELL-Gruppe, Heerenveen (NLD)
Produktmärkte:
Verkauf von Fahrrädern und E-Bikes
26.06.2026
Aktenzeichen:
B11-69/26
Unternehmen:
Dutech Holdings Limited, Singapur (SGP); mittelbarer Anteils- und Kontrollerwerb sämtlicher Aktivitäten der ACCELL-Gruppe, Heerenveen (NLD)
Produktmärkte:
Verkauf von Fahrrädern und E-Bikes
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