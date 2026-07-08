Das Bundeskartellamt hat heute die geplante Übernahme des niederländischen Fahrradherstellers Accell durch die Dutech-Gruppe, Singapur, freigegeben.



Dutech und Accell stellen beide herkömmliche Fahrräder sowie E-Bikes her und vertreiben die zugehörigen Ersatzteile sowie Fahrradzubehör. Dutech bietet Fahrräder und E-Bikes der Marken Prophete, Kreidler, vsf fahrradmanufaktur, Rex und e-bike manufaktur an. Accell ist in Deutschland unter anderem für Fahrräder und E-Bikes der Marken Haibike, GHOST, WINORA, Batavus, SPARTA, KOGA, Lapierre, Raleigh sowie Lastenräder der Marken Babboe und Carqon bekannt.



Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamtes: "Der Zusammenschluss von Dutech und Accell löst keine wettbewerblichen Bedenken aus. Das gilt unabhängig davon, ob man einen Gesamtmarkt für alle Fahrräder betrachtet oder diesen in einzelne Segmente wie Fahrräder mit und ohne Elektromotor aufteilt. Den beiden Unternehmen steht in jedem Fall auch nach dem Zusammenschluss eine ausreichende Anzahl wichtiger Wettbewerber gegenüber."



Auf dem Fahrradmarkt sind sowohl in Deutschland als auch welt- und europaweit zahlreiche Hersteller tätig. Zu den wichtigsten Wettbewerbern von Dutech und Accell gehören beispielsweise die US-amerikanische Trek mit Marken wie Trek, Diamant und Electra, die niederländische PON-Gruppe mit Marken wie Gazelle, Kalkhoff, FOCUS, Cannondale und Urban Arrow sowie der deutsche Hersteller CUBE.





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