Datum der Anmeldung:
22.06.2026
Aktenzeichen:
B7-49/26
Unternehmen:
Abu Dhabi Investment Authority, Abu Dhabi (ARE); mittelbarer Anteilserwerb an Sapiens International Corporation N.V., London (GBR)
Produktmärkte:
Softwarelösungen für den Versicherungssektor, Versicherungssoftware
22.06.2026
Aktenzeichen:
B7-49/26
Unternehmen:
Abu Dhabi Investment Authority, Abu Dhabi (ARE); mittelbarer Anteilserwerb an Sapiens International Corporation N.V., London (GBR)
Produktmärkte:
Softwarelösungen für den Versicherungssektor, Versicherungssoftware
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