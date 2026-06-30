Der kalifornische Spezialist für LIDAR-Sensoren legte gestern weitere 28 % zu. Und erreichte beim Börsenwert 3,4 Mrd. $. Vor zwei Wochen war ein mehrjähriger Lieferdeal mit AIM Intelligent Machines bekannt geworden, das Lidar-Sensoren weltweit für die Autonomie-Nachrüstung schwerer Fahrzeuge einsetzt.
Für das gestrige Tagesplus sorgte ein Analysten-Interview auf CNBC. Für OUSTER wird bisher allerdings ein Defizit angezeigt (laut CNBC: Forward-KGV - 61 und KUV um 20), daher: Wir laufen dem Wert jetzt nicht nach.
Helmut Gellermann
Börsianer lesen Bernecker daily.
Für das gestrige Tagesplus sorgte ein Analysten-Interview auf CNBC. Für OUSTER wird bisher allerdings ein Defizit angezeigt (laut CNBC: Forward-KGV - 61 und KUV um 20), daher: Wir laufen dem Wert jetzt nicht nach.
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