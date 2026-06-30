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DATAGROUP erweitert Multicloud-Portfolio um souveräne Delos Cloud für den öffentlichen Sektor



30.06.2026 / 09:30 CET/CEST

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DATAGROUP erweitert Multicloud-Portfolio um souveräne Delos Cloud für den öffentlichen Sektor

Pliezhausen, 30. Juni 2026 - DATAGROUP erweitert sein Multicloud-Portfolio um die Delos Cloud und stärkt damit gezielt das Angebot für öffentliche Auftraggeber. Die neue Cloud-Plattform basiert auf Microsoft-Technologie und wird von der Delos Cloud GmbH, einem Tochterunternehmen von SAP, betrieben. Damit erhalten Behörden und öffentliche Einrichtungen Zugang zu souveränen Microsoft Azure- und Microsoft-365-Diensten unter Einhaltung hoher Anforderungen an Datenschutz, Compliance und digitale Souveränität in Deutschland. DATAGROUP begleitet öffentliche Auftraggeber bei der digitalen Transformation und erweitert in diesem Zuge das Cloud-Portfolio um die Delos Cloud. Sie verbindet bekannte Microsoft-Technologien mit zusätzlichen Anforderungen an Datensouveränität und regulatorische Kontrolle. Mit der Delos Cloud ergänzt DATAGROUP sein Multicloud-Portfolio um eine speziell für öffentliche Auftraggeber entwickelte Cloud-Umgebung auf Basis von Microsoft-Technologie. Öffentliche Einrichtungen erhalten Zugriff auf Microsoft Azure- und Microsoft-365-Dienste in einer speziell für den deutschen öffentlichen Sektor entwickelten Cloud-Umgebung. Zum Leistungsumfang gehören unter anderem Microsoft Teams, Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive sowie Azure Services für Infrastruktur und Geschäftsapplikationen. Die Delos Cloud erfüllt zentrale Anforderungen der sogenannten "Roten Linien" des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) für souveräne Cloud-Angebote im öffentlichen Sektor. Dazu zählen unter anderem lokale Datenhaltung, kontrollierte Betriebsprozesse, technische Autarkie sowie umfassende Sicherheits- und Compliance-Vorgaben. Mit der Erweiterung des Multicloud-Portfolios baut DATAGROUP seine Position als führender IT-Partner für sichere und zukunftsfähige Cloud Services weiter aus. Kunden profitieren von umfassender Beratung, Migration und dem Betrieb moderner Cloud-Infrastrukturen aus einer Hand. Über DATAGROUP DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 4.000 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn around"- bzw. "buy and build"-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess teil. KONTAKT Anke Banaschewski

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