Highlights:

- Das NQ-Diamantbohrgerät von Proterra Drilling wurde zum Standort gebracht; die Bohrungen sind nun im Gange.

- Es sind etwa vier (4) Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von ca. 1.200 Metern geplant.

- Zwei tiefere Bohrlöcher wurden konzipiert, um die große, verdeckte magnetische Anomalie mit einer Ausdehnung von ca. 2,2 km mal 1,8 km südöstlich des Bohrkorridors 2025 (Pressemitteilung vom 12. November 2025) zu überprüfen.

o Ein vorrangiges geophysikalisches Ziel, das zuvor mittels eines einzigen historischen Bohrlochs im Jahr 2017 untersucht wurde, das jedoch die interpretierte Zieltiefe nicht erreichte.

- Zwei Folgebohrlöcher, die auf Erweiterungen der Niobentdeckung in CAP25-006 abzielten (siehe Pressemitteilung vom 27. August 2025), lieferten 36 m mit 0,59 % Nb2O5, einschließlich 10 m mit 1,08 % Nb2O5, innerhalb einer mächtigeren mineralisierten Zone von 62,6 m mit 0,39 % Nb2O5, die in mehrere Richtungen offenbleibt.

Sean Charland, CEO von Apex Critical Metals, kommentierte: "Unser Programm 2025 lieferte eine sich abzeichnende Niobentdeckung bei Cap, die in mehrere Richtungen offenbleibt. Unsere geophysikalische Untersuchung im Herbst identifizierte zudem eine ausgedehnte, noch nicht untersuchte geophysikalische Anomalie von 2,2 mal 1,8 km, die unserer Ansicht nach starkes Potenzial hat, ein tiefer liegendes Karbonatitsystem auf dem Projekt darzustellen. Der Hauptfokus des Unternehmens liegt auf der Weiterentwicklung des Seltenerdmetallprojekts Rift hin zu einer ersten MRE, Cap bietet jedoch eine überzeugende Gelegenheit, den Aktionären zusätzliches Entdeckungspotenzial zu verschaffen und die Erfolge des letzten Jahres mit einem gezielten Bohrprogramm in diesem Sommer auszubauen."

Vancouver, British Columbia - 30. Juni 2026 / IRW-Press / Apex Critical Metals Corp. (CSE: APXC | OTCQX: APXCF | FWB: KL9) ("Apex" oder das "Unternehmen"), ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung seines Seltenerdmetallprojekts Rift in Nebraska (USA) sowie weiterer strategischer Projekte für kritische Minerale in Kanada konzentriert, freut sich, die Mobilisierung eines Bohrgeräts zu seinem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Cap für kritische Minerale (das "Projekt Cap") bekannt zu geben. Das Projekt befindet sich 85 km nordöstlich von Prince George (British Columbia). Ein NQ-Diamantbohrgerät von Proterra Drilling Ltd. ist am Standort eingetroffen, und die Bohrarbeiten sind nun im Gange.

Das Programm 2026 wird voraussichtlich vier (4) Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von etwa 1.200 Metern umfassen und ist auf zwei Hauptziele ausgerichtet: die Untersuchung der großen, verdeckten geophysikalischen Anomalie westlich des Bohrkorridors 2025 sowie die Weiterverfolgung der Niobentdeckung des Unternehmens im Jahr 2025 in CAP25-006.

Zielsetzungen des Bohrprogramms 2026

Zielsetzung 1 - Untersuchung der magnetischen Anomalie

Eine im November 2025 durchgeführte luftgestützte hochauflösende geophysikalische Untersuchung definierte ein starkes magnetisches Hoch mit einer Ausdehnung von etwa 2,2 km mal 1,8 km, das sich südöstlich des Bohrgebiets 2025 befindet (Abbildung 1, siehe Pressemitteilung vom 12. November 2025). Diese ausgedehnte Anomalie wurde bislang nur durch ein einziges historisches Bohrloch (im Jahr 2017) untersucht, das die interpretierte Zieltiefe nicht erreichte. Das Programm 2026 umfasst zwei tiefere Bohrlöcher, die erstmals den Kern dieser Anomalie durchteufen sollen, um festzustellen, ob sie einen tiefer liegenden Karbonatitkörper widerspiegelt, der für eine Niob- und Seltenerdmetallmineralisierung aussichtsreich ist.

Zielsetzung 2 - Erweiterung der Niobentdeckung in CAP25-006

Das Explorationsprogramm 2025 bestätigte eine bedeutende Niobentdeckung in Bohrloch CAP25-006, das 124,5 m mit 0,27 % Nb2O5 durchteufte, einschließlich eines hochgradigen Abschnitts von 36 m mit 0,59 % Nb2O5, der 10 m mit 1,08 % Nb2O5 einschloss (siehe Pressemitteilung vom 27. August 2025). Diese Entdeckung, die sich innerhalb eines 1,8 km langen mit Niob mineralisierten Trends befindet (siehe Pressemitteilung vom 12. November 2024), ist noch in mehrere Richtungen offen. Das Programm für 2026 umfasst zwei geplante Folgebohrlöcher, mit denen die Ausdehnung dieser Mineralisierung in Streichrichtung und in die Tiefe untersucht werden soll.

Bild 1. Bohrgerät von ProTerra, das zur ersten Bohrplattform des Projekts CAP im Nordosten von British Columbia, Kanada, transportiert wurde.

Abbildung 1. Karte mit der gesamten magnetischen Intensität (TMI) im Verhältnis zu den historischen Bohrlöchern und den Bohrlöchern aus dem Jahr 2025. Apex Critical Metals, 2026.

Das Programm 2026 ist gemäß der bestehenden mehrjährigen, gebietsbezogenen (MYAB) Genehmigung des Unternehmens vollständig genehmigt. Die Analyseergebnisse werden nach Eingang und Auswertung veröffentlicht.

Qualifizierter Sachverständiger

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Nathan Schmidt, P.Geo. (EGBC-Lizenz-Nr. 48336), einem qualifizierten Sachverständigen gemäß NI 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt. Herr Schmidt ist Geologe bei Dahrouge Geological Consulting Ltd., dem Beratungsunternehmen, das von Apex Critical Metals Corp. mit der Durchführung und Überwachung aller Explorationsarbeiten des Unternehmens beauftragt wurde. Herr Schmidt hat alle in dieser Pressemitteilung veröffentlichten wissenschaftlichen und technischen Daten verifiziert.

Über Apex Critical Metals Corp. (CSE: APXC) (OTCQX: APXCF) (FWB: KL9)

Apex Critical Metals Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Weiterentwicklung von Seltenerdmetall- und Niobprojekten gerichtet ist, um die steigende Nachfrage nach kritischen und strategischen Metallen in den USA und Kanada zu decken. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das Projekt Rift, befindet sich im vielversprechenden Karbonatitkomplex Elk Creek im US-Bundesstaat Nebraska und beherbergt umfassende Seltenerdmetallrechte im Umfeld einer der am weitesten fortgeschrittenen Nioblagerstätten Nordamerikas. Zwei historische Bohrlöcher innerhalb des 700 m langen Zielkorridors lieferten breite Abschnitte mit mehr als 2,00 % REO, einschließlich höhergradiger (> 3,00 % REO) Teilabschnitte. Die Bohrungen des Unternehmens im Jahr 2026 haben dieses Gehaltsprofil erneut bestätigt und die Ausdehnung der hochgradigen Mineralisierung gegenüber den historischen Bohrlöchern um etwa 380 m erweitert. Darüber hinaus haben die Bohrungen einen neuen Horizont ("Neo Zone") mit stark erhöhtem NdPr-Gehalt unterhalb des hochgradigen Materials abgegrenzt, wo die NdPr-Anteile zwischen 30 und 50 % liegen.

In Kanada entwickelt Apex nach wie vor sein zu 100 % unternehmenseigenes Projekt Cap weiter, das sich 85 km nordöstlich von Prince George in British Columbia befindet. Das Bohrprogramm 2025 bestätigte eine aufstrebende Niobentdeckung mit 0,59 % Nb2O5 auf 36 m, einschließlich 1,08 % Nb2O5 auf 10 m, innerhalb eines 1,8 km langen Niobtrends. Das Projekt Cap zeigt weiterhin starkes Potenzial für eine Niobmineralisierung innerhalb eines umfassenden und bis dato nicht erkannten Karbonatitsystems.

Angesichts eines wachsenden Portfolios an Projekten mit kritischen Mineralien in Kanada und den USA befindet sich Apex Critical Metals in einer strategisch günstigen Position, um die inländischen Lieferketten für jene Mineralien zu stärken, die für moderne Technologien, saubere Energie und die nationale Sicherheit von grundlegender Bedeutung sind. Apex ist in Kanada an der Canadian Securities Exchange (CSE) unter dem Kürzel APXC, in den Vereinigten Staaten am OTCQX-Markt unter dem Kürzel APXCF und in Deutschland an der Frankfurter Börse unter dem Kürzel KL9 bzw. der WKN A40CCQ notiert.

Mehr erfahren können Sie unter www.apexcriticalmetals.com und schauen Sie sich unsere Videos unter https://apexcriticalmetals.com/apex-critical-metals-corporate-video/ an. Um auf dem Laufenden zu bleiben, tragen Sie sich in den kostenlosen Newsverteiler unter https://apexcriticalmetals.com/news/news-alerts/ ein oder folgen Sie uns auf https://x.com/Apexcritical, Facebook oder LinkedIn.

Für das Board of Directors

APEX CRITICAL METALS CORP.,

Sean Charland

Chief Executive Officer

Tel: 604.681.1568

E-Mail: info@apexcriticalmetals.com

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