NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat H&M mit einem Kursziel von 175 schwedischen Kronen auf "Sector Perform" belassen. Der Modekonzern habe mehrere Schritte zur Verbesserung seines Angebots unternommen, doch bisher sehe die Erholung unausgewogen aus, schrieb Richard Chamberlain am Montag im Rückblick auf die Halbjahreszahlen nach Gesprächen mit dem Unternehmen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 17:38 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: SE0000106270
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