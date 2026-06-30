Die indische Hauptstadt Delhi verpasst sich ambitionierte, kurzfristige Elektrifizierungsziele, um die Luftverschmutzung in der Megametropole in den Griff zu bekommen. Eine entsprechende neue Richtlinie kombiniert Kaufanreize, Abwrackprämien und schrittweise Verbrenner-Zulassungsverbote für verschiedene Fahrzeugkategorien. Das Kabinett in Delhi hat eine neue Richtlinie namens "Delhi EV Policy 2.0" verabschiedet, die bereits zum 1. Juli 2026 in Kraft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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