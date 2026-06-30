Zum Monatsultimo richtet sich der Blick wieder verstärkt auf die Konjunkturdaten. In Deutschland, Frankreich und weiteren Euroländern stehen heute erste Inflationsschätzungen auf der Agenda. Sie könnten neue Hinweise darauf liefern, wie groß der Spielraum der Europäischen Zentralbank nach der jüngsten Zinserhöhung tatsächlich ist.



Innerhalb des EZB-Rats gehen die Einschätzungen auseinander: Während einige Mitglieder angesichts hartnäckiger Preisrisiken einen restriktiven Kurs befürworten, verweisen andere auf den deutlichen Rückgang der Energiepreise.



In den USA steht mit dem JOLTS-Bericht zu den offenen Stellen ein wichtiger Vorläufer für den offiziellen Arbeitsmarktbericht am Donnerstag an.



Die vergleichsweise ruhige Lage im Nahen Osten sorgt dafür, dass sich die Ölpreise auf einem moderaten Niveau stabilisieren. Die Techs legten gestern eine technische Erholung hin. Auch Japan und Südkorea tendieren freundlich. Der DAX startet rd. 180 Punkte höher in den Tag.



Aus dem deutschen Nebenwertesektor: 2G Energy aus Deutschland meldet starke Auftragseingänge aus dem Datacenter-Bereich, verpackt das ganze aber etwas ungeschickt. Auftragseingang in der ersten Jahreshälfte beläuft sich auf über 400 Mio. Euro (Umsatz mit Neuanlagen im Gesamtjahr 2025: 229,1 Mio. Euro). Neue Tops sind aus meiner Sicht nur eine Zeitfrage.



Ihr Volker Schulz https://www.bernecker.info/





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