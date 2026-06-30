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Dow Jones News
30.06.2026 10:33 Uhr
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MÄRKTE EUROPA/DAX peilt 25.000 Punkte an - Siemens Energy sehr fest

DJ MÄRKTE EUROPA/DAX peilt 25.000 Punkte an - Siemens Energy sehr fest

DOW JONES--Die europäischen Börsen sind mit Aufschlägen in den Handel am Dienstag gestartet. Das Umfeld bleibt übergeordnet positiv. Der Ölpreis gibt leicht nach und bewegt sich wieder auf Niveaus wie zum Zeitpunkt des Iran-Kriegsausbruchs. Auch schweigen derzeit die Waffen zwischen den USA und dem Iran, und es könnte schon bald wieder zu Gesprächen zwischen den beiden Ländern über eine langfristige Lösung des Konflikts kommen. Daneben ist der offizielle Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in China im Juni etwas stärker als erwartet gestiegen.

Der DAX gewinnt 0,8 Prozent auf 24.812, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,6 Prozent nach oben. Der Ölpreis verliert etwas, Brent geht bei 72,58 Dollar das Fass um. Der Euro steht leicht unter Druck und gibt auf 1,1404 Dollar nach. Am Dienstag geht das Zentralbanker-Treffen im portugiesischen Sintra weiter. Am Nachmittag spricht unter anderem EZB-Chefvolkswirt Lane. In ihrer Eröffnungsrede hatte EZB-Präsidenten Christine Lagarde erklärt, die EZB müsse nicht mehr mit der gleichen Vehemenz eingreifen wie in der Vergangenheit, sondern könne vielmehr maßvoll agieren.

Am Nachmittag stehen die deutschen Verbraucherpreise zur Veröffentlichung an. Es wird erwartet, dass sich die Preise im Vergleich zum Vormonat dank der deutlich gefallenen Energiepreise unverändert zeigen. Bereits veröffentlicht wurden französische Inflationszahlen; diese stiegen weniger stark an als die Prognose. Am Mittwoch folgen dann die gesamteuropäischen Daten.

Derweil wirft die Berichtssaison ihre Schatten voraus, das zeigen erste Pre-Close-Calls. Das Gewinnwachstum in Europa dürfte sich im zweiten Quartal laut den Konsensschätzungen am Markt auf 12 Prozent im Jahresvergleich beschleunigt haben, so die Deutsche Bank. Diese Dynamik werde jedoch stark vom Energiesektor getrieben, während das zugrunde liegende Wachstum ohne Energie voraussichtlich im mittleren einstelligen Prozentbereich bleiben werde.

Nach einem Pre-Close-Call gewinnen Siemens Energy 5,8 Prozent. Bei den Aufträgen impliziere der positive Ton ein potenzielles Aufwärtspotenzial für Gas Services, so die Citigroup. Gas-Aufträge auf dem Niveau des zweiten Quartals von 8,9 Milliarden Euro, 2 Milliarden an SGRE-Aufträgen und andere Sparten, die sich im Rahmen der Konsenserwartungen bewegten, bedeuteten Gruppenaufträge von 17,7 Milliarden Euro - was 4 Prozent über dem Konsens läge. Siemens gewinnen im Windschatten 3 Prozent.

Deutsche Telekom geben dagegen um weitere 2,7 Prozent nach. Die Aufspaltungspläne von Comcast hatten am Vortag den gesamten US-Sektor belastet. Das Mediengeschäft von Comcast soll abgestoßen werden, übrig bliebe ein reiner Telekommunikations- und Breitbandanbieter. Spekuliert wird nun, dass Comcast nach Abschluss der Aufspaltung Charter Communications übernehmen könnte, um das Breitbandgeschäft zu stärken. Deutsche Telekom ist über die Tochter T-Mobile US in den USA stark präsent.

Adidas verlieren 1,2 Prozent. Am Abend veröffentlicht Wettbewerber Nike seine Geschäftszahlen. Möglicherweise halten sich Anleger im Vorfeld zurück. Daneben verweist Jefferies auf einen Pre-Close-Call von Adidas am Berichtstag. Dieser stelle eine gute Gelegenheit dar, um die Konsensschätzungen für das zweite Quartal zu überprüfen. Der Sportartikelhersteller sollte vom positiven Momentum wegen der Fußball-WM profitiert haben. 

=== 
INDEX          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD 
Euro-Stoxx-50      6.270,95  +0,6   39,32    6.231,63    8,3 
Stoxx-50        5.394,90  +0,7   34,80    5.360,10    9,7 
DAX          24.812,49  +0,8   185,60    24.626,89    1,3 
MDAX          31.555,07  +0,2   71,43    27.039,42    3,1 
TecDAX         3.846,28  -0,1   -2,64    3.091,28    6,2 
SDAX          17.969,98  +0,2   42,95    13.062,07    4,6 
FTSE          10.511,25  +0,3   27,03    10.484,22    5,9 
CAC           8.387,27  +0,2   19,94    8.367,33    2,9 
SMI          14.239,95  +0,1   16,05    14.223,90    7,3 
ATX           6.420,79  +1,1   69,04    6.351,75    20,5 
 
DEVISEN         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:15 
EUR/USD          1,1397  -0,2  -0,0023     1,1420   1,1419 
EUR/JPY          184,94  -0,0  -0,0300     184,97  184,9100 
EUR/CHF          0,9224  -0,0  -0,0001     0,9225   0,9233 
EUR/GBP          0,8611  +0,0   0,0001      0,861   0,8622 
USD/JPY          162,24  +0,2   0,3000     161,94  161,9100 
GBP/USD          1,3233  -0,2  -0,0023     1,3256   1,3242 
USD/CNY          6,7843  -0,1  -0,0093     6,7936   6,7936 
USD/CNH           6,79  -0,2  -0,0104     6,8004   6,8014 
AUS/USD          0,6876  -0,2  -0,0010     0,6886   0,6880 
Bitcoin/USD      59.446,22  -1,3  -776,90    60.223,12 59.098,14 
 
ROHÖL          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex         70,23  -0,7   -0,52      70,75 
Brent/ICE         72,58  -0,8   -0,57      73,15 
 
Metalle         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          4.029,85  +0,3   13,83    4.016,02 
Silber           58,90  +1,0    0,60      58,30 
Platin         1.570,00  -0,3   -4,56    1.574,56 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

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June 30, 2026 03:59 ET (07:59 GMT)

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