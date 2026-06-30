Der dänische Ladespezialist Monta vergrößert durch eine Partnerschaft mit der Ladeplattform Plugsurfing das Roaming-Netzwerk für seine Kunden in Europa. Denn Betreiber, die ihr Ladegeschäft über die Plattform von Monta abwickeln, können nun auch auf das europäische Ladenetzwerk von Plugsurfing zugreifen. Die Anbindung von Plugsurfing-Ladepunkten erfolgt bei Monta über Roam OCPI, sodass für Betreiber weder ein separater Vertrag noch eine Integration ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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