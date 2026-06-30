Gold testet die 4.000-Dollar-Marke: Kommt jetzt die Sommer-Rally?

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Der Goldpreis ist erstmals seit Monaten unter die viel beachtete Marke von 4.000 US-Dollar gerutscht und hat bei 3.959 US-Dollar den tiefsten Stand seit mehr als sieben Monaten erreicht. Nach über fünf Monaten Korrektur deuten erste technische Signale jedoch auf eine mögliche Bodenbildung hin. Der Edelmetall-Experte Florian Grummes hält in diesem Umfeld eine für den Frühsommer typische Rally für denkbar.

Der Goldpreis ist erstmals seit Monaten unter die viel beachtete Marke von 4.000 US-Dollar gerutscht und hat bei 3.959 US-Dollar den tiefsten Stand seit mehr als sieben Monaten erreicht. Nach über fünf Monaten Korrektur deuten erste technische Signale jedoch auf eine mögliche Bodenbildung hin. Der Edelmetall-Experte Florian Grummes hält in diesem Umfeld eine für den Frühsommer typische Rally für denkbar.

Der Test der wichtigen Schwelle

Seit dem Rekordhoch bei 5.602 US-Dollar Ende Januar befindet sich Gold in einer ausgedehnten Korrektur. Zuletzt beschleunigte sich der Rückgang spürbar. Der Zinsentscheid der Fed (Federal Reserve, die US-Notenbank) und die anschließende Pressekonferenz unter dem neuen Fed-Chairman Kevin Warsh sorgten für deutlichen Verkaufsdruck. Innerhalb weniger Tage fiel der Kurs bis auf 3.959 US-Dollar und unterschritt damit die psychologisch wichtige Schwelle von 4.000 US-Dollar. Zum Wochenschluss erholten sich die Notierungen wieder auf 4.088 US-Dollar. Damit rückt die breite Unterstützungszone rund um 4.000 US-Dollar in den Mittelpunkt.