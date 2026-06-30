Kontron hat zusammen mit dem belgischen Partner Cegelec Infra Technics einen Auftrag vom Infrastrukturbetreiber Infrabel erhalten, um die zentralen Steuerungs- und Automatisierungssysteme des Rangierbahnhofs Antwerpen-Nord zu modernisieren. Der Auftrag, der sich im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich für Kontron AIS bewegt, umfasst die Erneuerung der Weichensteuerung, Bremsen und die Fernsteuerung von Rangierlokomotiven unter Verwendung der YardLynx-Softwareplattform von Kontron, wobei der Abschluss für Ende 2028 geplant ist. Der Auftragsgewinn wurde gegen mehrere internationale Bieter gesichert und stützt die Visibilität des Order-Backlogs im Bereich Transportation/Rail, was die auch jüngst im ersten Quartal 2026 belegte Wachstumsstory weiter untermauert. Wir bestätigen unser Kursziel von 34,00 EUR und die BUY-Empfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/kontron-ag
© 2026 mwb research