China verschärft seine Maßnahmen gegen den zunehmenden Wettbewerbsdruck in der Batteriebranche. Elf führende Batteriehersteller, darunter CATL, BYD und CALB, haben sich verpflichtet, kleine und mittlere Zulieferer künftig innerhalb von maximal 60 Kalendertagen zu bezahlen. Die Initiative wurde gemeinsam von der China Automotive Battery Innovation Alliance (CABIA) und der China Energy Storage Alliance (CNESA) veröffentlicht und wird vom chinesischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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