Auf der Industrial Tech-Konferenz von mwb research hob Nikolas Bullwinkel, CEO und Gründer von Circus, die zunehmende Marktdurchdringung des Unternehmens hervor und wies darauf hin, dass die Zahl der aktiven oder in Integration befindlichen Systeme mittlerweile im zweistelligen Bereich liegt. Um das Wachstum weiter voranzutreiben, richtet das Management sein Augenmerk aktiv auf Rewe-Franchisenehmer und verhandelt zudem mit weiteren Partnern aus dem Verteidigungsbereich, um die Präsenz im Verteidigungssektor weiter auszubauen. Gleichzeitig bestätigt das Unternehmen eine ereignisreiche zweite Jahreshälfte, unter anderem ein erwarteter weiterer Kunde aus der Automobilbranche. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 46,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/circus-se
© 2026 mwb research