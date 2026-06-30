Franklin Resources - BEN: Pullback im Aufwärtstrend zum Long-Einstieg nutzen?

Dividendenrendite 4 Prozent!

Eine Aktie für langfristig orientierte Anleger: Franklin Resources. Jetzt Long-Einstieg beim BIG BEN der Vermögensverwalter?

Franklin Resources (BEN) - US3546131018

Rückblick: Mit einen Kursplus von 38 Prozent in einem Aufwärtstrend hat die Franklin-Resources-Aktie eine solide Performance hingelegt. Der Rücksetzer zur grünen 20-Tagelinie sowie die Abstoßbewegung der gestrigen Tageskerze könnte eine gute Einstiegsgelenheit in Long-Richtung darstellen.

Franklin-Resources-Aktie: Chart vom 29.06.2026, Kürzel: BEN Kurs: 27.20 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Kaufkurse sehen wir oberhalb des Hochs von gestern. Das Kursziel liegt nach Measured Move bei circa 35.80 USD.

Mögliches bärisches Szenario

Charttechnisch bietet sich die Absicherung etwas unter den letzten vier Tageskerzen an. Langfristig orientierte Anleger würden aber wahrscheinlich bei dieser defensiven Aktie auch größere Drawdowns in Kauf nehmen, zumal auch die attraktive Dividendenrendite mögliche Verluste etwas abpuffert.

Meinung

Franklin Resources, 1947 gegründet, mit Hauptsitz im kalifornischen San Mateo, ist vor allem unter der Marke Franklin Templeton bekannt und zählt zu den weltweit größten Vermögensverwaltern. Das Portfolio umfasst aktiv gemanagte Investmentfonds, ETFs, Multi-Asset-Strategien, Anleihen, alternative Investments sowie Vermögensverwaltung für Privat- und institutionelle Kunden. Der Unternehmensname geht auf den US-Staatsmann und Erfinder Benjamin Franklin zurück, dessen Name für langfristiges Denken und finanzielle Bildung stehen soll. Das Börsenkürzel BEN leitet sich ebenfalls von Benjamin Franklin ab. Das Analystenbild ist derzeit überwiegend neutral: Die Mehrheit der Experten empfiehlt die Aktie mit "Halten", während Kauf- und Verkaufsempfehlungen in der Minderheit sind. Wer genauer hinschaut, sieht, dass die Analysen und die genannten Kursziele schon etwas älter sind. Positiv hervorgehoben werden die solide Bilanz, die breite Diversifikation sowie die verlässliche Ausschüttungspolitik. Belastend wirken der zunehmende Wettbewerb durch kostengünstige ETFs, sinkende Gebühren im Asset Management und der strukturelle Margendruck der Branche. Für Dividendenanleger ist die Aktie interessant: Franklin Resources hat die Dividende seit 45 Jahren in Folge erhöht und bietet aktuell eine Dividendenrendite von rund 4.0 Prozent bei vierteljährlicher Ausschüttung.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 17.24 Milliarden USD

Meine Meinung zu BEN ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/ueberblick/franklin-resources-konsolidiert-analystenbild-dividendenprofil-bleibt/69654624, https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/FRANKLIN-RESOURCES-INC-11807/analystenerwartungen/

Veröffentlichungsdatum: 29.06.2026

Autor: Thomas Canali

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