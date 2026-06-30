Gerresheimer (GXI) hat seinen verspäteten, geprüften Jahresbericht für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht, jedoch bieten die Zahlen keinen klaren Neuanfang. Die Umsätze lagen insgesamt im Einklang mit den Erwartungen, während das berichtete EBIT, der Nettoverlust und das EPS erheblich schwächer ausfielen als modelliert. Dies spiegelt Wertminderungen, Sonderaufwendungen, höhere Finanzierungskosten und einen geringeren Steuervorteil wider. Die Überprüfung durch die BaFin wurde ausgeweitet, anstatt abgeschlossen zu werden, was die regulatorische Unsicherheit erhöht. Die Nettoverschuldung bleibt hoch, die Entlastung von den Covenants ist vorübergehend, und eine harte Verschuldungsobergrenze gilt ab Ende des Geschäftsjahres 2026. Der geplante Verkauf von Centor hat sich zu einer entscheidenden Anforderung zur Schuldenreduzierung entwickelt. Wir integrieren die endgültigen Zahlen, aktualisieren und verfeinern unser Modell, was zu einem bestätigten Kursziel von 12,50 EUR führt. Bleibt ein SELL. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/gerresheimer-ag
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