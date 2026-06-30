Frankfurt/Main - Der Dax hat sich am Dienstag nach einem positiven Start bis zum Mittag weiter in den grünen Bereich vorgewagt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 24.965 Punkten berechnet, dies entspricht einem Plus von 1,4 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.



An der Spitze der Kursliste rangierten Siemens Energy, Siemens und Infineon, am Ende die Deutsche Telekom, SAP und Henkel. Die Telekom müsse künftig "mit ordentlichem Gegenwind" auf dem wichtigen US-Markt durch SpaceX rechnen, sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. Der Technologiegigant hatte angekündigt, in den Mobilfunkmarkt einsteigen zu wollen, und treibt damit die alteingesessenen Carrier vor sich her.



Grundsätzlich bleiben die Anleger eher zum Quartalsende an der Seitenlinie. Sie "greifen nur sehr selektiv bei einigen Einzelwerten zu", so Lipkow.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,1393 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8777 Euro zu haben.



Der Ölpreis stieg unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 73,24 US-Dollar; das waren 9 Cent oder 0,1 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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