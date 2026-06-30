DJ SAS bestellt 18 Airbus A330neo für Flottenerneuerung und Expansion
DOW JONES--Die skandinavischer Fluggesellschaft SAS hat bei Airbus im Rahmen ihrer Flottenerneuerung 18 Großraumflugzeuge des Modells A330-900 fest bestellt. SAS will ihr internationales Streckennetz ausbauen. Die neuen Flugzeuge aus der A330neo-Familie ermöglichen der Airline mit Sitz in Stockholm, bestehende Strecken mit hoher Kapazität weltweit auszubauen und neue Strecken einzuführen, wie Airbus mitteilte.
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June 30, 2026 07:17 ET (11:17 GMT)
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