© Foto: picture alliance/KEYSTONE | JEAN-CHRISTOPHE BOTTLogitech G wird offizieller PC-Peripheriepartner von Call of Duty: Modern Warfare 4. Die Kooperation soll Spielern neue Inhalte und Funktionen bringen.Logitech G baut seine Präsenz im Gaming-Markt aus und geht eine Partnerschaft mit Activision für Call of Duty: Modern Warfare 4 ein. Das Unternehmen wird offizieller Anbieter von PC-Peripheriegeräten für den kommenden Shooter. Die Zusammenarbeit umfasst Mäuse, Tastaturen, Headsets und weiteres Gaming-Zubehör und richtet sich sowohl an Freizeitspieler als auch an den E-Sport-Bereich. Andrew Tagher, Head of Partnerships bei Logitech G, sieht die Kooperation als Schritt zur Stärkung des Spielerlebnisses. "Bei dieser Partnerschaft zwischen …
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