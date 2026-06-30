Die Rohölmärkte blieben in den letzten Handelswochen klar geopolitisch geprägt. Brent notierte zuletzt in einer Handelsspanne zwischen 80 und 120,00 US-Dollar je Barrel, während die WTI-Rohölsorte zwischen 70,00 und 119,00 US-Dollar gehandelt wurde. Der Brent-Aufschlag gegenüber WTI lag in den vergangenen Handelswochen zwischen 3,00 bis 5,00 US-Dollar je Barrel. Mit dem sich abzeichnenden Vertrag zwischen dem Iran und den USA kommt wieder etwas mehr Beruhigung in die Energiemärkte und die Risikoprämie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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