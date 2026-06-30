Der DAX hat im ersten Halbjahr kaum geliefert - die Dividenden dagegen schon. Mit der Qiagen-Hauptversammlung ist die Saison abgeschlossen: Für das Geschäftsjahr 2025 schütteten die DAX-Konzerne insgesamt 54,6 Milliarden Euro aus, 3,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Bemerkenswert ist die Diskrepanz zur Kursentwicklung. Der DAX-Performanceindex liegt seit Jahresbeginn nur leicht im Plus; ohne Dividendenanrechnung stünde er sogar im Minus. Mehr als 600 Indexpunkte stammen rechnerisch aus Ausschüttungen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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