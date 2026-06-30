Siemens Energy hat im Dax die Nase vorn. Der Kurs legte um fünf Prozent zu und kletterte damit auf gut 165 €. Eine Bewegung, die klare Signale sendet. Gute Signale vor den Quartalszahlen Ausgelöst wurde der Sprung durch positive Aussagen zum jüngsten Geschäftsverlauf, die Analysten am Vorabend vor der Anfang August anstehenden Quartalsbilanz erhielten. Nikolas Demeter von der Privatbank Metzler erwartet, dass Gas- und Dampfturbinen sowie der Bereich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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