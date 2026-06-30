© Foto: Sebastian Kahnert/dpa +++ dpa-Bildfunk +++Siemens Energy boomt bei Gasturbinen und Stromnetzen gleichermaßen. Analysten sind sich einig, dass der Markt das Tempo noch immer deutlich unterschätzt und heben die Kursziele an.Nach einem Investorengespräch kurz vor den Quartalszahlen im August zeigen sich die Analysten überzeugt: Sowohl im Gasturbinengeschäft als auch bei den Stromnetz-Technologien dürfte der Konzern die Markterwartungen erneut übertreffen. Die Experten rechnen mit einem starken dritten Quartal, das Sorgen vor einem "Auftrags-Höhepunkt" beim Energietechnikkonzern zerstreuen dürfte. Die Analysten der Bank of America (BofA Research) gehen davon aus, dass die Bestellungen im Gasgeschäft die Markterwartungen um mehr als 20 …
Enthaltene Werte: DE000ENER6Y0,US36828A1016Den vollständigen Artikel lesen
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