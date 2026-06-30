Emperor Metals: Goldprojekt Lac Pelletier vor nächstem Entwicklungsschub

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Emperor Metals treibt das Goldprojekt Lac Pelletier voran. Bestehende Untertage-Infrastruktur, eine Abbaulizenz und der Start der Vormachbarkeitsstudie sollen den Weg zur Produktion ab 2028 ebnen.

Emperor Metals (CSE: AUOZ; OTCQB: EMAUF; FRA: 9NH) treibt das fortgeschrittene Goldprojekt Lac Pelletier in Québec mit großen Schritten voran. Das Projekt, das nur vier Kilometer von Rouyn-Noranda entfernt liegt, hebt sich durch einen massiven Startvorteil ab: Es verfügt bereits über eine untertägige Abbaulizenz für bis zu 1.000 Tonnen pro Tag sowie über eine exzellente historische Infrastruktur.

Um die nächste Entwicklungsphase einzuläuten, hat Emperor Metals nun gemeinsam mit dem aktuellen Projekteigentümer Eldorado Gold einen aktualisierten Sanierungs- und Schließungsplan beim zuständigen Ministerium eingereicht. Dieser Plan basiert auf umfangreichen neuen Umwelt-, Boden- und Grundwasseranalysen, die im Winter und Frühjahr abgeschlossen wurden. Die behördliche Genehmigung wird noch vor Ende des dritten Quartals erwartet. Für Emperor ist dies der entscheidende Meilenstein, um die rechtliche Umweltverantwortung für das Projekt zu übernehmen und den regulatorischen Rahmen für den künftigen Abbau rechtssicher zu ebnen.

Emperor Metals plant mit zügiger Erstellung einer Vormachbarkeitsstudie

Sobald das grüne Licht der Behörden vorliegt, startet das Unternehmen umgehend mit einer Vormachbarkeitsstudie (PFS) und der Erstellung eines aktualisierten NI 43-101 Reports. Hier kann Lac Pelletier seine fundamentalen Stärken voll ausspielen: Die weitere Entwicklung des Projekts stützt sich auf historische Bohrungen von mehr als 100.000 Metern und rund 3,3 Kilometer bereits existierende Untertageanlagen. Da der Zugang über ein Portal, eine fertige Ventilationsrampe sowie Absetzbecken bereits vorhanden sind, ergeben sich handfeste Vorteile: Die Entwicklungsrisiken sinken drastisch, die Vorlaufkosten fallen deutlich geringer aus und der Weg bis zum ersten Goldguss verkürzt sich massiv.

Parallel zu den anstehenden Studien wird Emperor die bestehenden Untertagebereiche entwässern und sanieren. Mit dem klaren Ziel, die Produktion bereits Anfang 2028 hochzufahren, präsentiert sich Lac Pelletier als stark risikominimiertes Projekt. Der Fokus auf schnelle behördliche Freigaben und die Nutzung der bestehenden Infrastruktur verspricht für die kommenden Monate einen dichten und werttreibenden Newsflow.

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