Die Siemens Energy-Aktie hat sich zuletzt sehr volatil präsentiert. In der vergangenen Woche gehörte der Titel mit Verlusten von fast -9% zu den schwächsten Performern im DAX. Doch die neue Woche beginnt stark. Nach einem Anstieg von mehr als +2% am Montag springt der Kurs am Dienstag sogar um fast +6% nach oben und ist damit bester DAX-Wert. Das steckt hinter der Kursrallye und so kann es jetzt weitergehen. Management signalisiert anhaltend starke ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de