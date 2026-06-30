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WKN: 555750 | ISIN: DE0005557508 | Ticker-Symbol: DTE
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30.06.26 | 16:32
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Markus Weingran
30.06.2026 15:27 Uhr
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Tipp: 5 europäische Aktien: Mag 7: 2,3 Billionen US-Dollar futsch | ITM: Aktie fliegt | Telekom: Trauerspiel

Die Aktien der Magnificent 7 haben im Juni ordentlich an Wert verloren. Insgesamt wurden 2,3 Billionen US-Dollar an Marktkapitalisierung vernichtet. Sollten Anleger den Rücksetzer ausnutzen? Und wenn ja, wo?Hier spielt die Musik: 5 Aktientipps aus Europa Im Vergleich mit seinen europäischen Kollegen hinkt der DAX deutlich hinterher. Ob Belgien, Polen oder die Niederlande: Hier laufen die Leitindizes deutlich besser als der deutsche Vertreter. Wir haben fünf Aktien aus dem europäischen Umland herausgefiltert, wo sich ein Einstieg lohnen könnte. Alte Nachricht - neue Fantasie: ITM Power hebt ab Mit einem kräftigen Kurssprung meldet sich die Aktie des britischen Wasserstoff-Spezialisten …

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© 2026 Markus Weingran
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

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