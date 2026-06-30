Tipp: 5 europäische Aktien: Mag 7: 2,3 Billionen US-Dollar futsch | ITM: Aktie fliegt | Telekom: Trauerspiel

Die Aktien der Magnificent 7 haben im Juni ordentlich an Wert verloren. Insgesamt wurden 2,3 Billionen US-Dollar an Marktkapitalisierung vernichtet. Sollten Anleger den Rücksetzer ausnutzen? Und wenn ja, wo?Hier spielt die Musik: 5 Aktientipps aus Europa Im Vergleich mit seinen europäischen Kollegen hinkt der DAX deutlich hinterher. Ob Belgien, Polen oder die Niederlande: Hier laufen die Leitindizes deutlich besser als der deutsche Vertreter. Wir haben fünf Aktien aus dem europäischen Umland herausgefiltert, wo sich ein Einstieg lohnen könnte. Alte Nachricht - neue Fantasie: ITM Power hebt ab Mit einem kräftigen Kurssprung meldet sich die Aktie des britischen Wasserstoff-Spezialisten …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran