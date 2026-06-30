Das österreichische Busunternehmen Ledermair hat nach eigenen Angaben das größte E-Bus-Depot Tirols eröffnet. Die Ladeinfrastruktur wurde gemeinsam mit dem finnischen Hersteller Kempower und dem Umsetzungspartner vlotte vkw realisiert und ist auf den Betrieb einer wachsenden Elektrobusflotte ausgelegt. Am Unternehmensstandort in Thaur bei Innsbruck stehen im Depot nun 28 Ladepunkte mit einer Gesamtleistung von 2,4 MW zur Verfügung. Die Ladeinfrastruktur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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