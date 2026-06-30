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PlasCred sichert bedingten langfristigen Pachtvertrag mit CN Rail für fortschrittliche Recyclinganlage



30.06.2026 / 15:53 CET/CEST

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Calgary, Alberta--(Newsfile Corp. - Dienstag, 30. Juni 2026) - PlasCred Circular Innovations Inc. (CSE: PLAS) (FSE: XV2) gab heute im Nachgang zur Ankündigung der Canadian National Railway Company vom 25. Juni 2026 den Abschluss einer bedingten langfristigen Pachtvereinbarung mit der Canadian National Railway Company (CN) bekannt. Diese betrifft das Gelände des geplanten Projekts Neos von PlasCred, einer hochmodernen Recyclinganlage im Scotford Yard von CN in Fort Saskatchewan, Alberta. Die Laufzeit des Mietvertrags richtet sich nach der Erfüllung bestimmter Bedingungen vor dem aktuell vorgesehenen Datum des Inkrafttretens, dem 1. August 2026. Sobald die Vereinbarung in Kraft tritt, erhält PlasCred einen anfänglichen Pachtvertrag über 15 Jahre mit Verlängerungsoptionen. Dies sichert den Standort im "Industrial Heartland" von Alberta auf bis zu 30 Jahre. Die gepachtete Liegenschaft umfasst fast 3 Hektar, ein Industriegebäude mit über 3.200 qm Fläche sowie einen bestehenden Gleisanschluss für 200 Waggons. Der Standort ermöglicht die Annahme und die Lagerung von Ballen gemischter Kunststoffabfälle, einen fortschrittlichen Recyclingbetrieb sowie die Lagerung von Kondensat, und er weist einen Schienenanschluss für den Versand von Fertigprodukten auf. Nach der Inbetriebnahme kann PlasCred Neos täglich bis zu 100 Tonnen gemischter, schwer zu recycelnder Kunststoffe verarbeiten und daraus etwa 500 Barrel raffiniertes Kohlenwasserstoffkondensat zur Herstellung neuer Kunststoffe sowie zur Weiterverarbeitung in anderen industriellen Anwendungen erzeugen. Die Anlage wird in Albertas Industrial Heartland entwickelt, einer der größten Kohlenwasserstoffverarbeitungsregionen Nordamerikas. PlasCred Neos wird über einen direkten Zugang zum Schienennetz von CN verfügen. Dies gewährleistet den hocheffizienten Transport der eingehenden Kunststoffballen und der ausgehenden Produkte, sodass keine neue Infrastruktur erforderlich ist. "Die Sicherung des Geländes Scotford Yard ist ein grundlegender Meilenstein für Neos", sagte Troy Lupul, President und CEO von PlasCred. "Diese Vereinbarung verschafft uns langfristig Zugang zu strategisch günstig gelegener industrieller Infrastruktur und stärkt die Logistikplattform, die wir für unser künftiges Wachstum brauchen." "CN hat in enger Zusammenarbeit mit PlasCred die richtige Lieferketten- und Schienenlogistikstrategie für das Neos-Projekt entwickelt", sagte Buck Rogers, Vice President Petroleum and Chemicals bei CN. Unser Team hat bei der Analyse der Infrastrukturanforderungen, der Schienenkapazität und bei Überlegungen zum Marktzugang mitgewirkt, damit die entwickelte Lösung sowohl den aktuellen Betrieb als auch künftige Expansionen unterstützt. Der erste Standort Scotford Yard bietet PlasCred Zugang zum nordamerikanischen Netzwerk von CN und schafft so eine solide Grundlage, die den langfristigen Erfolg des Projekts sicherstellt." Der Pachtvertrag unterstützt die breitere Kommerzialisierungsstrategie und künftigen Expansionspläne von PlasCred. Das Unternehmen arbeitet derzeit an den genaueren technischen Aspekten und Genehmigungsverfahren, die für eine endgültige Investitionsentscheidung und die Baureife erforderlich sind. Über PlasCred Circular Innovations Inc.

PlasCred ist ein in Alberta ansässiges Unternehmen, das eine fortschrittliche Kunststoffrecyclinganlage entwickelt. Die von dem Unternehmen entwickelte modulare Plattform wandelt gemischte Kunststoffabfälle in raffiniertes Kohlenwasserstoff-Kondensat um, das in der Produktion von Neukunststoffen, als Rohstoff in der Petrochemie und in vorgelagerten Energieanwendungen eingesetzt wird. Weitere Informationen über PlasCred finden Sie auf unserer Website unter www.PlasCred.com. Kontaktdaten Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: PlasCred Circular Innovations Inc.

E-Mail: IR@plascred.com Zukunftsgerichtete Aussagen Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung umfassen insbesondere: den Beginn und den Zeitrahmen des Pachtverhältnisses; die Erfüllung der Leasingbedingungen; Zeitpunkt, Umfang und Kosten des Baus der Anlage Neos; die Abnahmeleistung; Verfügbarkeit und Zeitpunkt der Finanzierung; behördliche Genehmigungen; und die gestuften Expansionspläne des Unternehmens, einschließlich der geplanten Anlage Maximus. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Annahmen und Erwartungen der Geschäftsleitung. Diese unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den ausdrücklichen oder impliziten abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem: Bau-, Inbetriebnahme- und Anlaufrisiken; Kostenüberschreitungen; Verzögerungen oder Unterbrechungen in der Lieferkette; die Fähigkeit, die Nennkapazität im großen Maßstab zu erreichen und aufrechtzuerhalten; Änderungen in der Verfügbarkeit, Zusammensetzung oder Preisgestaltung von Rohstoffen; Schwankungen der Rohstoffpreise und Wechselkurse; Nichterfüllung von Abnahme-, Finanzierungs- oder strategischen Vereinbarungen durch Vertragspartner; Änderungen der geltenden Gesetze, Vorschriften oder EPR-Anforderungen (Erweiterte Herstellerverantwortung); die Unfähigkeit, Genehmigungen zu erhalten oder aufrechtzuerhalten; nachteilige Änderungen der Marktnachfrage nach fortschrittlichen Recyclingprodukten; Änderungen der ESG-Berichtsstandards (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung); Probleme bei Technologieleistung oder -zuverlässigkeit sowie allgemeine wirtschaftliche, politische und Kapitalmarktbedingungen. Diese und andere Faktoren, die sich auf zukünftige Ergebnisse auswirken könnten, werden in den kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens erörtert, die in seinem Profil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für künftige Leistungen, und Leser:innen sollten sich nicht übermäßig darauf verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu revidieren oder zu aktualisieren, um neuen Ereignissen, Umständen oder anderen Faktoren Rechnung zu tragen, sofern nicht gemäß geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Die Canadian Securities Exchange (betrieben von CNSX Markets Inc.) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt. Um die Originalversion dieser Pressemitteilung anzusehen, bitte besuchen Sie: https://www.newsfilecorp.com/release/303467 Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents https://www.newsfilecorp.com/release/303467

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