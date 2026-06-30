Die Einführung von KI gelingt: 83 Prozent der Unternehmen berichten bereits von Produktivitätsgewinnen. Doch die wirtschaftliche Transformation bleibt aus. Warum Deutschland die eigenen KI-Stärken wirtschaftlich nicht ausspielen kann, zeigt eine neue Studie. KI sorgt in deutschen Unternehmen bereits für mehr Produktivität, stärkeres Wachstum und kürzere Innovationszyklen. Doch eine neue Studie warnt davor, dass viele Unternehmen den entscheidenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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