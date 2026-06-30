Kia ergänzt sein Angebot an vollelektrischen GT-Modellen um eine neue kompakte Variante. Der 215 kW starke Kia EV3 GT ist in Deutschland ab sofort zu Preisen ab 53.990 Euro bestellbar. Der sportliche Ableger avanciert damit zum neuen Topmodell der EV3-Baureihe. Die Sportversion des EV3 ist bei Kia ab sofort in Deutschland konfigurier- und bestellbar. Der allradgetriebene Kompaktwagen sprintet in 5,7 Sekunden auf Tempo 100 und soll für Kia in der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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