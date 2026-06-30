Ein Forschungsteam der Cornell University hat ein Verfahren vorgestellt, das Lithium-Ionen-Batterien nicht vollständig recycelt, sondern deren Elektroden direkt regenerieren soll. In ersten Laborversuchen konnten die Wissenschaftler die Kapazität gealterter Batterien nach eigenen Angaben auf bis zu 95 Prozent des ursprünglichen Werts wiederherstellen. Der Ansatz unterscheidet sich grundlegend von etablierten Recyclingverfahren. Aktuell werden ausgediente ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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