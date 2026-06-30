Der Tastatur- und Peripheriehersteller Cherry versucht einen Neustart. Die Cherry-Aktie gehört seit Jahren zu den großen Verlierern am deutschen Aktienmarkt. Nach einer umfassenden Kapitalmaßnahme notiert sie aktuell bei 1,40 €. Kann die Sanierung jetzt den Turnaround einleiten? Neuer CEO soll die Transformation vorantreiben Der bisherige Interims-CEO Rogier Volmer wurde zum 1. Juli dauerhaft zum Vorstandsvorsitzenden ernannt. Nach Einschätzung des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de