Der DAX ist am Dienstag mit einem deutlichen Plus von 1,50 Prozent bei 24.995,81 Punkten aus dem Handel gegangen. Maßgeblich verantwortlich für das satte Plus waren Siemens und Siemens Energy, welche zu den Top-Gewinner gehörten. Aber auch Aktien aus der Halbleiterbranchen waren einmal mehr gefragt."Die Aufwärtsbewegung an den Börsen ist nach wie vor ungebrochen", konstatierte Marktexperte Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets. Insbesondere an den US-Märkten griffen bei den Technologiewerten erneut ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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