© Foto: UnsplashMike Wilson von Morgan Stanley hält wenig davon, Tech-Rücksetzer blind zu kaufen. Gleichzeitig erinnert die Entkopplung von Chips und Mag-7 an ein Warnsignal von Ende 2021.Der KI-Trade bekommt einen Riss, der gefährlicher ist als ein normaler Kursrücksetzer. Chip-Aktien laufen 2026 heiß, während die Magnificent Seven schwächeln - ausgerechnet jene Tech-Giganten, die mit ihren Milliardeninvestitionen den Boom der Halbleiterbranche finanzieren. Genau diese Kluft rückt nun in den Fokus mehrerer Strategen. Der Nasdaq Composite verlor vergangene Woche 4,6 Prozent. Der Rückgang fiel mehr als doppelt so stark aus wie beim S&P 500. Das zeigt nicht nur neue Vorsicht gegenüber dem KI-Thema, sondern …
Enthaltene Werte: US0231351067,US02079K3059,US5949181045,US78378X1XXX,XD0002746XXX,2455711,US30303M1027,CA46438Q1XXXDen vollständigen Artikel lesen
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