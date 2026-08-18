Unternehmen streben nach souveräner Datenkontrolle, transparenter KI-Aufsicht und messbaren Ergebnissen, während der Einsatz von Microsoft-KI zunimmt, so der Bericht von ISG Provider Lens

Unternehmen in der Schweiz setzen Microsoft-KI- und Cloud-Technologien ein, um Daten, KI und Geschäftsprozesse miteinander zu verknüpfen und gleichzeitig die Kontrolle über den Einsatz und den Betrieb der KI zu behalten. Dies geht aus einem neuen Forschungsbericht hervor, der heute von der Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), einem weltweit tätigen, auf KI spezialisierten Technologie-Forschungs- und Beratungsunternehmen, veröffentlicht wurde.

Der 2026 ISG Provider Lens-Microsoft AI and Cloud Ecosystem-Bericht für die Schweiz kommt zu dem Ergebnis, dass die Weiterentwicklung von Technologien, Vorschriften und KI-Nutzungsmodellen die Erwartungen der Unternehmen an die Anbieter erhöht, transparente Betriebsabläufe, klare geschäftliche Auswirkungen und eine kontinuierliche Verantwortung für den Betrieb zu gewährleisten.

"Schweizer Unternehmen stellen die operative Kontrolle und die Rechenschaftspflicht in den Mittelpunkt ihrer Strategien zur Einführung von Microsoft-KI", erklärte Uwe Ladwig, Director bei ISG. "Unternehmen suchen zunehmend nach Anbietern, die bewährte KI-Fähigkeiten mit Transparenz verbinden, um Organisationen dabei zu unterstützen, KI verantwortungsbewusst einzusetzen und gleichzeitig die Entscheidungsfindung im Unternehmen zu verbessern."

Schweizer Unternehmen gestalten ihre KI-Initiativen neu und stützen sich dabei auf Governance-Rahmenwerke, die Datenmanagement, KI-Modelle und Geschäftsabläufe umfassen, anstatt diese Bereiche isoliert zu verwalten. Sie verlangen zunehmend nach dokumentierten Genehmigungsabläufen, Versionskontrolle und nachvollziehbaren Entscheidungsprozessen, bevor KI in die Produktion übernommen wird. Bei der Integration ihrer Daten, KI-Tools und betrieblichen Prozesse suchen Unternehmen nach Partnern, die KI über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg verwalten können, anstatt lediglich neue Technologien einzuführen.

Die Datenhoheit ist zu einem entscheidenden Faktor bei Technologieentscheidungen geworden, da sich Unternehmen an das regulatorische Umfeld in der Schweiz und die steigenden Erwartungen hinsichtlich des Datenschutzes anpassen. Unternehmen erwarten eine lokale Datenverarbeitung, eine transparente Kontrolle von Subunternehmern sowie Bereitstellungsmodelle, die die Flexibilität der Cloud mit den regulatorischen Verpflichtungen in Einklang bringen. Diese Prioritäten sind besonders ausgeprägt bei Finanzinstituten, Organisationen im Gesundheitswesen und öffentlichen Behörden, die zunehmend Anbieter bevorzugen, die nachweisbare Governance-Fähigkeiten vorweisen können.

Die Notwendigkeit wirtschaftlicher Disziplin prägt die KI-Strategien von Unternehmen, da sich diese neben den Lizenzkosten zunehmend auf die Kontrolle des laufenden KI-Verbrauchs konzentrieren. Unternehmen führen Maßnahmen ein, mit denen die KI-Nutzung gemessen und optimiert wird und eine klarere finanzielle Rechenschaftspflicht für KI-gestützte Geschäftsdienste geschaffen wird. Käufer bevorzugen zunehmend Anbieter, die auch nach der Implementierung weiterhin zur Verfügung stehen und im Zuge der Ausweitung der KI-Einsätze die kontinuierliche Optimierung, das Betriebsmanagement sowie langfristige Geschäftsergebnisse unterstützen.

"Schweizer Unternehmen messen den Erfolg von Microsoft-KI-Implementierungen ebenso sehr an der operativen Steuerung wie an der technischen Leistungsfähigkeit", sagte Axel Oppermann, Hauptautor des Berichts. "Anbieter, die Governance, lokale Marktkenntnisse und einen disziplinierten KI-Betrieb miteinander verbinden, sind am besten aufgestellt, um Unternehmen dabei zu unterstützen, wenn KI zu einem festen Bestandteil der täglichen Geschäftsabläufe wird."

Der Bericht beleuchtet zudem weitere Trends, die das Schweizer Microsoft-Ökosystem beeinflussen, darunter die steigende Nachfrage nach verwalteten KI-Diensten bei kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie die zunehmende Einführung souveräner Beschaffungsmodelle im öffentlichen Sektor.

Weitere Einblicke in die Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Microsoft-Ökosystem, denen sich Unternehmen in der Schweiz gegenübersehen, sowie Empfehlungen von ISG zu deren Bewältigung finden Sie im ISG Provider Lens Focal Points-Briefing hier.

Der Bericht bewertet die Leistungsfähigkeit von 35 Anbietern in drei Quadranten: Microsoft-Produktivitäts- und Geschäftsprozessdienste, Azure-Datentransformations- und KI-Dienste sowie Azure-Managed-Services.

Als Leader in allen drei Quadranten werden BitHawk, ELCA/EveryWare, isolutions, Swisscom und Wipro genannt. Als Leader in zwei Quadranten werden Bechtle, glueckkanja, SoftwareOne und T-Systems genannt, während Accenture Avanade, Atos, Aveniq, MDW, Stellium und UMB jeweils in einem Quadranten als Leader aufgeführt werden.

Darüber hinaus wird Aveniq in einem Quadranten als "Rising Star" bezeichnet ein Unternehmen mit einem "vielversprechenden Portfolio" und "hohem Zukunftspotenzial" gemäß der Definition von ISG.

Im Bereich Kundenerlebnis wurde Wipro unter den Anbietern des Microsoft-KI- und Cloud-Ökosystems zum globalen "ISG CX Star Performer" für das Jahr 2026 gekürt. Wipro erzielte die höchsten Kundenzufriedenheitswerte in der "Voice of the Customer"-Umfrage von ISG, die Teil des ISG Star of Excellence-Programms ist, der führenden Qualitätsauszeichnung für die Technologie- und Unternehmensdienstleistungsbranche.

Maßgeschneiderte Versionen des Berichts sind bei glueckkanja erhältlich.

Der ISG Provider Lens-Bericht "Microsoft AI and Cloud Ecosystem" für die Schweiz aus dem Jahr 2026 steht Abonnenten oder zum einmaligen Kauf auf dieser Webseite zur Verfügung.

Über die Information Services Group (ISG)

ISG (Nasdaq: III) ist ein weltweit tätiges, auf KI spezialisiertes Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen. Als vertrauenswürdiger Partner von mehr als 900 Kunden, darunter 75 der 100 weltweit führenden Unternehmen, ist ISG seit langem führend im Bereich Technologie- und Unternehmensdienstleistungen und steht heute an vorderster Front, wenn es darum geht, KI zu nutzen, um Unternehmen zu operativer Exzellenz und schnellerem Wachstum zu verhelfen. Das 2006 gegründete Unternehmen ist bekannt für seine proprietären Marktdaten und Forschungsergebnisse, seine fundierten Kenntnisse und die Steuerung von Anbieter-Ökosystemen sowie für die Fachkompetenz seiner weltweit 1.500 Mitarbeiter, die gemeinsam daran arbeiten, Kunden dabei zu unterstützen, den Wert ihrer Technologieinvestitionen zu maximieren.

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