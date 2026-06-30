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Die XRP Prognose erhielt diese Woche neues Gewicht, als Ripple am 23. Juni eine vorläufige MiCA-Lizenz in Luxemburg erhielt und damit den Weg für regulierte Krypto-Dienste in 30 europäischen Ländern ebnete. Nur zwei Tage später startete Ripple gemeinsam mit SBI Group den Stablecoin RLUSD in Japan nach Genehmigung durch die japanische Finanzaufsicht JFSA. Trotz beider Meilensteine notiert XRP bei 1,06 Dollar, acht Prozent unter dem Stand der Vorwoche. Die Prognose hat auf diese Fortschritte nicht reagiert, weil regulatorische Erfolge weiterhin eintreffen, während der Preis weiter fällt. Der CLARITY Act sah seine Senatschancen von 74 auf 48 Prozent fallen. Sieben Spot-XRP-ETFs in den USA verwalten zusammen 990 Millionen Dollar, und die kumulierten Zuflüsse seit November 2025 erreichen 1,43 Milliarden Dollar. In diesem Umfeld aus regulatorischem Fortschritt und Preisdruck suchen Anleger nach Projekten, die unabhängig vom Marktzyklus arbeiten. Dieser Artikel untersucht Ripples regulatorische Expansion und ihre Auswirkungen auf die XRP Prognose. Abschließend wird ein Presale-Projekt beleuchtet, das eigene Werkzeuge und Kapitalzuflüsse gegen den Markttrend vorweist.

XRP Prognose reagiert auf MiCA-Erfolg und RLUSD-Start in Japan

Ripple erhielt am 23. Juni die vorläufige Genehmigung für eine Crypto Asset Service Provider Lizenz von Luxemburgs Finanzaufsicht CSSF unter der MiCA-Verordnung der EU. Laut Ripple kam die Genehmigung in Form eines Green Light Letter nur acht Tage vor der harten Frist am 1. Juli 2026, nach der nicht lizenzierte Krypto-Firmen in der EU gegen MiCA-Regeln verstoßen. Diese CASP-Lizenz zusammen mit Ripples bestehender EMI-Lizenz wird europäischen Banken und Fintechs erstmals den Zugang zu Ripples gesamter Zahlungsinfrastruktur über eine einzige Integration ermöglichen.

Zwei Tage nach der MiCA-Genehmigung startete Ripple den RLUSD-Stablecoin in Japan über SBI VC Trade nach Zulassung durch die JFSA. RLUSD wurde als elektronisches Zahlungsinstrument unter dem Payment Services Act klassifiziert und steht institutionellen wie privaten Nutzern zur Verfügung. Die Marktkapitalisierung des Stablecoins liegt bei 1,7 Milliarden Dollar. Laut CoinDCX projiziert die XRP Prognose für 2026 eine Spanne von 1,13 bis 1,19 Dollar, wobei der 200-Tage-Durchschnitt bei 1,13 Dollar als entscheidende Marke zwischen Bullen und Bären fungiert. Ripple hält weltweit mehr als 75 regulatorische Lizenzen.

Trotz der regulatorischen Erfolge bleibt die XRP Prognose verhalten, weil der Token 72 Prozent unter seinem Allzeithoch von 3,84 Dollar notiert. Token, die auf regulatorischem Fortschritt aufbauen, bewegen sich in Wellen. Eine starke Nachricht in einer Woche verblasst regelmäßig zu Seitwärtsbewegungen, während der Markt auf das nächste Signal wartet. Dieses Muster erklärt, warum viele institutionelle Projekte ihre frühesten Unterstützer nicht in dem Zeitrahmen belohnen, den diese erwartet hatten. Manche Anleger blicken deshalb auf Projekte, die unabhängig von diesem Zyklus operieren.

Pepeto bietet Werkzeuge jenseits der XRP Prognose

Die Analyse zeigt, wie schnell gute Nachrichten eintreffen, absorbiert werden und die Halter auf den nächsten Katalysator warten lassen. Regulatorische Fortschritte wie die MiCA-Lizenz und der RLUSD-Start verändern die fundamentale Stärke von Ripple, bewegen aber den Kurs nicht sofort. In diesem Umfeld sammelt ein Presale-Projekt Kapital, das eigene Nachfrage durch funktionierende Werkzeuge erzeugt, unabhängig davon, in welche Richtung sich der breitere Markt bewegt.

Pepeto wurde entwickelt, um vollständig außerhalb dieses Zyklus zu arbeiten. Der Handelsbereich läuft auf Werkzeugen, die ihre eigene Nachfrage erzeugen, egal in welche Richtung sich der breitere Markt bewegt. Ein ehemaliger Binance-Experte sitzt im Entwicklungsteam, und PepetoSwap wickelt jeden Handel ohne Gebühren ab, sodass die Position vollständig erhalten bleibt, anstatt bei jeder Transaktion an Wert zu verlieren. Der Risk Scorer prüft den Vertragscode jedes Tokens, bevor Kapital dahinter gesetzt wird, sodass jeder Einstieg eine Schutzebene durchläuft, die Probleme erkennt, bevor das Geld gefährdet ist.

Über 10 Millionen Dollar flossen in den Presale in einer Phase, in der der Fear and Greed Index bei extremer Angst stand, was zeigt, dass die eintretenden Wallets keinem Hype folgen, sondern das Ergebnis kalkuliert haben. SolidProof hat jeden Vertrag, der auf dem Handelsbereich läuft, einer vollständigen Prüfung unterzogen und die Integrität des gesamten Codes bestätigt, bevor der Presale begann. Der aktuelle Preis liegt bei 0,0000001871 Dollar, einer Zahl, die dauerhaft ersetzt wird, sobald die bevorstehende Börsennotierung den Handel eröffnet.

Analysten verweisen auf die Parallelen zu frühen Pepe-Haltern, die Wal-Akkumulationssignalen folgten und im Nachhinein sagen, sie seien unsicher gewesen, hätten beinahe den Einstieg verpasst und wünschten, sie hätten deutlich mehr investiert. Dasselbe Signal leuchtet jetzt bei einem Projekt, das verifizierte Werkzeuge mitbringt, die der ursprüngliche Pepe-Token nie besaß.

Fazit zur XRP Prognose und zum Presale-Zufluss bei Marktangst

Die XRP Prognose zeigt einen Token, der regulatorische Siege sammelt, während der Kurs 72 Prozent unter dem Höchststand notiert und der Spielraum für transformative Erträge begrenzt bleibt. Pepeto bietet einen Handelsbereich mit verifizierten Werkzeugen, die bereits Transaktionen für eine Gemeinschaft verarbeiten, die während der Angstphase eingestiegen ist. Über 10 Millionen Dollar, die bei extremer Angst eingeflossen sind, zeigen, dass informierte Anleger das Ergebnis bereits kalkuliert haben. Die Pepeto-Presale-Seite ist der Ort, an dem der Einstieg steht, bevor die Notierung jeden Token neu bewertet. Warten, während andere einsteigen, verschiebt die Chance auf die Wallets, die gehandelt haben.

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Häufig gestellte Fragen

Was zeigt die XRP Prognose für den Rest von 2026?

Die XRP Prognose von CoinDCX nennt eine Spanne von 1,13 bis 1,19 Dollar für 2026, wobei der 200-Tage-Durchschnitt bei 1,13 Dollar die entscheidende Marke zwischen Aufwärts- und Abwärtstrend bildet. Die MiCA-Lizenz und der RLUSD-Start in Japan stärken Ripples institutionelle Position, doch der Kurs bei 1,06 Dollar hat bisher nicht darauf reagiert.

Warum zieht Pepeto Kapital während der Marktangst an?

Pepeto hat über 10 Millionen Dollar bei extremer Marktangst eingesammelt, mit einem gebührenfreien Handelsbereich und einem Risk Scorer, den SolidProof vollständig verifiziert hat. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den geöffneten Presale vor der Börsennotierung, und die integrierten Werkzeuge erzeugen Nachfrage unabhängig von der Marktrichtung.