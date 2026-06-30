FPT gab heute bekannt, dass das Unternehmen den Status eines SAP-Silber-Partners im SAP-PartnerEdge-Programm erreicht hat. Damit werden die nachweislichen Kundenerfolge des Unternehmens, sein differenziertes SAP-Angebot und sein kontinuierliches Engagement für SAP-Zertifizierungen gewürdigt. Diese Anerkennung spiegelt die wachsende Präsenz von FPT in Europa im Bereich der SAP-Technologie-Ökosysteme wider sowie die Erfahrung des Unternehmens bei der Unterstützung führender Unternehmen wie E.ON, RWE und IONITY bei SAP-Transformations-, Anwendungsmanagement- und Integrationsinitiativen.

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Über seinen SAP-Geschäftsbereich in Europa bietet FPT Unternehmen umfassende SAP-Kompetenzen, die darauf ausgelegt sind, die Geschäftstransformation zu unterstützen und den Wert ihrer SAP-Investitionen zu maximieren, darunter:

End-to-End-SAP-Dienstleistungen, die Beratung, Implementierung, Integration, Migration, Optimierung, Anwendungsmanagement und Managed Services umfassen.

SAP-Softwarelizenzierung und Lebenszyklus-Support, wodurch Kunden Beschaffung, Bereitstellung, Innovation und den laufenden Betrieb über ein einheitliches Servicemodell optimieren können.

Beschleunigte Transformation auf Basis der SAP Business Technology Platform (SAP BTP), bewährter Umsetzungsmethodiken und branchenspezifischer Beschleuniger.

KI- und datengesteuerte Innovation unter Nutzung der Funktionen von SAP Business AI und der SAP Business Data Cloud zur Verbesserung der Entscheidungsfindung und der Geschäftsleistung.

Flexible und skalierbare Umsetzung durch ein globales "Best-Shore"-Modell, das Onshore-, Nearshore- und Offshore-Expertise kombiniert.

Zugang zu mehr als 1.600 SAP-zertifizierten Beratern und Spezialisten in den Bereichen SAP S/4HANA, SAP BTP, Cloud-Transformation und Anwendungsmanagement.

Ngo Minh Tri, Vice President von FPT Software und Leiter der Enterprise Business Services Unit bei der FPT Corporation, erklärte: "Bei der Transformation von Unternehmen geht es heute nicht nur um die Implementierung neuer Technologien, sondern auch darum, die Agilität zu schaffen, sich in einem sich schnell verändernden Umfeld anzupassen und zu wachsen. Der Erlangung des Status als SAP-Silber-Partner im PartnerEdge-Programm für den europäischen Markt stellt einen wichtigen Meilenstein in unserer wachsenden Zusammenarbeit mit SAP dar und bekräftigt unser Engagement, Unternehmen dabei zu unterstützen, intelligenter und datengesteuerter zu werden und bereit zu sein, neue Chancen im Zeitalter der KI zu nutzen."

Aufbauend auf mehr als zwei Jahrzehnten der Zusammenarbeit hat FPT seine SAP-Partnerschaft kontinuierlich ausgebaut, um die Transformation von Unternehmen weltweit zu unterstützen. Seit FPT 2003 SAP-Partner wurde, hat das Unternehmen Initiativen zur digitalen Transformation in den Bereichen Fertigung, BFSI, Energie, Versorgungswirtschaft und Automobilindustrie umgesetzt. 2023 schloss sich FPT der Initiative SAP Regional Strategic Services Partner (RSSP) an, die von SAP Asia Pacific Japan (APJ) ins Leben gerufen wurde, um die Kompetenzen und die Reichweite strategischer Partner in der gesamten Region zu erweitern. 2025 erhielt FPT den SAP APJ Partner Excellence Award 2025 als Regional Strategic Services Partner und startete in Japan den FPT BTP Park, eine Initiative zur Beschleunigung der Einführung und des Wachstums der SAP Business Technology Platform (SAP BTP). Heute nimmt FPT am SAP-PartnerEdge-Programm in Südostasien, Japan, China und Europa teil und unterstützt Kunden auf ihrem gesamten Weg zur SAP-Transformation.

Als Teil des globalen Partner-Ökosystems von SAP nimmt FPT am SAP-PartnerEdge-Programm teil, das es Partnern ermöglicht, ihre Kompetenzen zu erweitern und Kunden durch SAP-Technologien und -Lösungen einen größeren Mehrwert zu bieten. Das SAP-PartnerEdge-Programm stellt die erforderlichen Tools, Vorteile und Unterstützung bereit, um die Entwicklung hochwertiger, innovativer Anwendungen zu ermöglichen, die auf spezifische Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind schnell und kosteneffizient.

Über FPT

Die FPT Corporation (FPT) ist ein weltweit führender Anbieter von Technologie- und IT-Dienstleistungen mit Hauptsitz in Vietnam, der in mehr als 30 Ländern und Regionen tätig ist. In den letzten drei Jahrzehnten hat FPT Millionen von Menschen und Zehntausenden von Organisationen weltweit stets leistungsstarke Lösungen bereitgestellt. FPT konzentriert sich dabei vor allem auf strategische Technologien und treibt damit kontinuierlich Innovationen in verschiedenen Branchen voran. Als AI-first-Unternehmen möchte FPT die Position Vietnams auf der globalen Technologielandkarte stärken und weltweit führenden Unternehmen erstklassige KI-gestützte Lösungen bereitstellen. 2025 erzielte FPT einen Gesamtumsatz von 2,66 Milliarden US-Dollar und beschäftigte in seinem Kerngeschäft über 54.000 Mitarbeiter.

Weitere Informationen finden Sie unter https://fptsoftware.com/.

SAP und andere hierin erwähnte SAP-Produkte und -Dienstleistungen sowie deren jeweilige Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SE in Deutschland und anderen Ländern. Weitere Informationen zu Marken finden Sie unter https://www.sap.com/copyright. Alle anderen genannten Produkt- und Dienstleistungsnamen sind Marken der jeweiligen Unternehmen.

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