Erfurt - Ex-Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne) hat zur Teilnahme an den angemeldeten Demonstrationen gegen den AfD-Bundesparteitag am Wochenende aufgerufen.
"Erfurt ist eine lebendige, weltoffene Stadt", sagte die aus Thüringen stammende Abgeordnete dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Mittwochausgaben). "Die AfD steht all dem entgegen."
Erfurt werde mit einem großen Fest der Demokratie in der Stadt antworten. In der ganzen Stadt würden Menschen unterwegs sein, die miteinander redeten, diskutierten und die Freiheit feierten. Man setze alles daran, dass der Tag in Erfurt friedlich bleibe, und rufe dazu auch alle Protestierenden auf.
"Unser Protest wird laut sein, er wird bunt sein und offen für alle, die sich der AfD und ihrer menschenverachtenden Politik friedlich entgegenstellen wollen", kündigte Göring-Eckardt an.
"Erfurt ist eine lebendige, weltoffene Stadt", sagte die aus Thüringen stammende Abgeordnete dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Mittwochausgaben). "Die AfD steht all dem entgegen."
Erfurt werde mit einem großen Fest der Demokratie in der Stadt antworten. In der ganzen Stadt würden Menschen unterwegs sein, die miteinander redeten, diskutierten und die Freiheit feierten. Man setze alles daran, dass der Tag in Erfurt friedlich bleibe, und rufe dazu auch alle Protestierenden auf.
"Unser Protest wird laut sein, er wird bunt sein und offen für alle, die sich der AfD und ihrer menschenverachtenden Politik friedlich entgegenstellen wollen", kündigte Göring-Eckardt an.
© 2026 dts Nachrichtenagentur