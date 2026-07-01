New York - Bei der Fußball-Weltmeisterschaft hat Frankreich das Sechzehntelfinale gegen Schweden mit 3:0 gewonnen.



Die Franzosen dominierten das Spiel von Beginn an und zeigten ihre Offensivstärke eindrucksvoll. Kylian Mbappé eröffnete den Torreigen in der 45. Minute, als er nach einer schnellen Ecke von Michael Olise und einem Pass von Ousmane Dembélé den Ball unhaltbar ins lange Eck beförderte.



In der zweiten Halbzeit setzte Frankreich seinen Sturmlauf fort. Bradley Barcola erhöhte in der 53. Minute auf 2:0, nachdem er einen präzisen Pass von Olise verwertete und den Ball souverän ins rechte Eck schoss. Kylian Mbappé machte schließlich in der 74. Minute den Deckel drauf: Nach einem zauberhaften Zuspiel von Olise überwand er den schwedischen Torhüter Jacob Zetterström mit einem Schuss ins lange Eck.



Schweden hatte zwar einige gute Ansätze und kam durch Alexander Isak und Elliot Stroud zu Chancen, konnte jedoch die französische Defensive nicht überwinden. Besonders in der ersten Halbzeit vergaben die Skandinavier einige Möglichkeiten, die Partie spannender zu gestalten. Die Franzosen hingegen ließen keine Zweifel an ihrer Überlegenheit aufkommen und zeigten, warum sie als einer der Favoriten auf den Titel gelten.



Frankreich trifft damit am Samstag im Achtelfinale auf Deutschland-Bezwinger Paraguay. Der Sieger dieser Partie wird im Viertelfinale auf Kanada oder Marokko treffen.





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