Aral Pulse hat die Preise im "Klassik-Tarif" für das Laden an den eigenen Ladesäulen in Deutschland gesenkt. Elektroautofahrer zahlen ab dem 1. Juli in allen Leistungsklassen sieben Cent weniger je Kilowattstunde. Die Preise der übrigen Tarife bleiben unverändert. Seit Mai 2025 zahlen registrierte Nutzer der Aral-App ohne kostenpflichtiges Abo 0,54 Euro pro Kilowattstunde an AC-Ladepunkten, 0,59 Euro/kWh an DC-Ladern bis 50 kW und 0,69 Euro/kWh an ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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