EQS-News: Nemetschek SE
/ Schlagwort(e): Firmenübernahme/Fusionen & Übernahmen
Nemetschek Group schließt Übernahme von HCSS erfolgreich ab
München, 1. Juli 2026 - Die Nemetschek Group (ISIN DE 0006452907), ein weltweit führender vertikaler Anbieter von KI-gestützten Softwarelösungen für die AEC/O- und Medienbranche, gab heute den Abschluss der Übernahme von Heavy Construction Systems Specialists, LLC (HCSS) von Thoma Bravo mit Wirkung zum 1. Juli 2026 bekannt.
Das Unternehmen HCSS, gegründet 1986 mit Hauptsitz in Sugar Land, Texas, ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen für den stark wachsenden Infrastruktur- und Tiefbausektor in Nordamerika. HCSS unterstützt mehr als 4.000 Kunden und beschäftigt über 550 Mitarbeitende. Im Jahr 2025 erzielte HCSS einen Umsatz in Höhe von rund 215 Millionen US-Dollar, ein ARR-Wachstum (Annual Recurring Revenue - jährlich wiederkehrende Umsätze) von rund 21% und eine EBITDA-Marge von etwa 40 %.*
HCSS gehört nun neben den branchenführenden Marken Bluebeam, GoCanvas (inkl. SiteDocs) und Nevaris zum Segment Build & Construct der Nemetschek Group. Das kombinierte Segment bietet ein breites Portfolio, das den gesamten Lebenszyklus des Bauwesens abdeckt und das adressierbare Marktpotenzial des Segments Build & Construct bis zum Jahr 2028 auf geschätzte 12 Milliarden US-Dollar erheblich erweitert. Mit der fundierten industriespezifischen Fachkompetenz und den proprietären Daten von HCSS in Kombination mit den KI-Fähigkeiten von Nemetschek ist das Build-&-Construct-Segment sehr gut positioniert, um die KI-gestützte Transformation in den Bereichen Infrastruktur und Bauwesen voranzutreiben.
Die Transaktion erschließt erhebliche Synergiepotenziale durch erweiterte Cross-Selling- und Vertriebsmöglichkeiten, eine verbesserte Vernetzung der Workflows zwischen Büro und Baustelle sowie beschleunigte KI-basierte Innovationen über das gesamte Portfolio. Die Nemetschek Group beabsichtigt, das HCSS-Portfolio über Nordamerika hinaus auf wichtige internationale Märkte auszuweiten und so das große Wachstumspotenzial des weltweiten Infrastruktursektors zu erschließen, der unter anderem von umfangreichen öffentlichen Investitionen profitiert.
Im Rahmen der Transaktion hat Thoma Bravo Anteile am Segment Build & Construct erhalten und hält als Minderheitsgesellschafter rund 28 %, während die Nemetschek Group rund 72 % behält. Zudem hat die Nemetschek Group sämtliche bestehende Finanzverbindlichkeiten von HCSS refinanziert, was zu einer Erhöhung der Nettoverschuldung der Nemetschek Group um rund 450 Millionen Euro führt. Die Nemetschek Group wird weiterhin als vollständig integrierter Konzern geführt. Das Segment Build & Construct bleibt ein integraler Bestandteil des Konzerns und wird weiterhin von der Nemetschek Group gesteuert, kontrolliert und vollständig konsolidiert. Die Transaktion hat keine Auswirkungen auf die Aktionärsstruktur der Nemetschek SE.
"Der heutige Tag markiert den Beginn eines neuen Kapitels für die Nemetschek Group und für die gesamte Bausoftwarebranche", sagte Yves Padrines, CEO der Nemetschek Group. Mit HCSS, das nun Teil unseres Konzerns ist, haben wir ein wirklich einzigartiges und führendes Technologie- und KI-Powerhouse für die Bauindustrie geschaffen. HCSS bringt herausragende Technologie, einen äußerst loyalen und kontinuierlich wachsenden Kundenstamm sowie tiefgehende Expertise im Infrastrukturbereich mit, die unsere bestehenden Stärken perfekt ergänzt. Damit schaffen wir uns eine einzigartige Positionierung, Kunden entlang des gesamten Baulebenszyklus zu unterstützen, Innovationen zu beschleunigen und die großen Chancen im Bereich der künstlichen Intelligenz zu nutzen. Wir heißen das gesamte HCSS-Team herzlich in der Nemetschek Group willkommen."
* Die Zahlen basieren auf US-GAAP auf Standalone-Basis, bereinigt um außerordentliche, nicht operative Effekte und vor etwaigen zukünftigen Konsolidierungseffekten.
Über die Nemetschek Group
Die Nemetschek Group ist ein führender weltweiter Anbieter von vertikalen Software- und KI-Lösungen, der die digitale Transformation der AEC/O- und Medienbranchen vorantreibt. Mit tiefgreifender Branchenexpertise und intelligent vernetzten Softwarelösungen ermöglicht der Konzern seinen Kunden, Daten in Echtzeit in Erkenntnisse und fundiertere Entscheidungen umzuwandeln - über den gesamten Lebenszyklus von Gebäuden und Infrastrukturen hinweg, von der Ideenfindung über Planung, Visualisierung, Bau und Betrieb bis hin zur Renovierung. Die KI-gestützten Technologien und der Einsatz offener Standards fördern Produktivität, Zusammenarbeit und Nachhaltigkeit für Architekten, Ingenieure, Bauunternehmer, Betreiber und Kreativschaffende. Weltweit vertrauen mehr als 7 Millionen Anwender auf die kundenzentrierten, KI-Lösungen der Unternehmensgruppe, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Gegründet 1963 von Professor Georg Nemetschek, beschäftigt die Unternehmensgruppe heute mehr als 4.000 Experten weltweit. Die ISO 27001-Zertifizierung unterstreicht ihr klares Bekenntnis zu Datensicherheit und vertrauenswürdiger digitaler Innovation.
Über HCSS
Stefanie Zimmermann
VP Investor Relations & Corporate Communication
NEMETSCHEK SE
Konrad-Zuse-Platz 1
81829 München
P: +49 89 540459-250
M: +49 175 7211197
01.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nemetschek SE
|Konrad-Zuse-Platz 1
|81829 München
|Deutschland
|Telefon:
|+49 89 540459-0
|Fax:
|+49 89 540459-444
|E-Mail:
|investorrelations@nemetschek.com
|Internet:
|www.nemetschek.com
|ISIN:
|DE0006452907
|WKN:
|645290
|Indizes:
|MDAX, TecDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Tradegate BSX; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart
|EQS News ID:
|2357424
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2357424 01.07.2026 CET/CEST