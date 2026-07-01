Der Volkswagen-Konzern prüft angeblich, für den chinesischen Markt entwickelte Automodelle nach Europa zu exportieren. Und auch ein Bau solcher China-Modelle in Europa steht demnach im Raum, z.B. im schwach ausgelasteten VW-Werk in Zwickau. Bei Volkswagen brodelt es heftig, spätestens seitdem vergangene Woche bekannt wurde, dass der Vorstand um CEO Oliver Blume angeblich 100.000 Stellen weltweit streichen und die deutschen VW-Werke Hannover, Zwickau ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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